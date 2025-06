Black Ops 6: Spieler vermuten geplante Lobby-Fehler in Season 4 – Activision reagiert

Seit dem Start der vierten Season klagen Spieler von "Call of Duty: Black Ops 6" und "Warzone" über mutmaßlich vorsätzlich herbeigeführte Fehler in den Lobbys. Doch steckt dahinter wirklich Absicht?

In der vergangenen Woche stellten die Entwickler von Treyarch das umfangreiche Season-4-Update zum First-Person-Shooter „Call of Duty: Black Ops 6“ bereit.

Wie sich schnell zeigte, sorgt Season 4 für reichlich Kritik. Unter anderem bemängelten Spieler die neue Werbung im Spiel, die gezielt zum Kauf des Season-Passes oder anderer digitaler Bundles animieren soll. Bei diesem Kritikpunkt blieb es jedoch nicht.

Nach dem Start der vierten Season stießen Spieler zudem auf diverse Fehler in den Lobbys. Sowohl in „Black Ops 6“ als auch in „Warzone“ kommt es in den Lobbys immer wieder vor, dass weder Spieler-Level noch Level-Icons angezeigt werden.

Ein vorsätzlicher Schritt der Entwickler?

Auf Plattformen wie X oder Reddit äußerte ein Teil der Community die Vermutung, dass es sich dabei weniger um einen Bug, sondern vielmehr um eine gezielte Maßnahme der Entwickler handeln könnte. Im Detail werfen Spieler dem Studio Treyarch vor, die Anzeige von Spieler-Leveln und Icons absichtlich entfernt zu haben.

Mit dem Ziel, zu verhindern, dass Nutzer Lobbys verlassen, sobald sie erkennen, dass sie gegen deutlich höherstufige Gegner antreten müssen. In einem kurzen Statement äußerte sich Publisher Activision zu den Vorwürfen und versicherte, dass es sich dabei tatsächlich um einen Bug handle.

„Vielen Dank für eure Berichte! Wir untersuchen dieses Problem aktiv“, so das Unternehmen.

Die fehlenden Spieler-Level und -Icons sind allerdings nicht die einzigen Schwierigkeiten, die die Community in den vergangenen Tagen gemeldet hat. So wurde etwa der Theatermodus vorübergehend deaktiviert, da es zu Problemen beim Laden von Wiederholungen kam.

Weitere bekannte Fehler betreffen unter anderem Lobbys, in denen neben dem Namen eines Spielers das falsche Plattformsymbol angezeigt wird. Hinzu kommt ein Bug, bei dem Spieler, die einen Dreadnought rufen, in einem fehlerhaften Zustand festhängen und sich weder ducken noch rutschen können.

Vor allem die neue Werbung sorgt für Kritik

Während die Community bei den technischen Fehlern auf ein baldiges Update hofft, fällt die Kritik an der neuen Ingame-Werbung deutlich schärfer aus. Die Entwickler platzierten Werbebanner unter anderem im Klassen-Editor sowie im Event-Reiter. Zudem erscheinen Anzeigen für Zusatzpakete direkt im Waffenauswahlmenü.

Ein Schritt, der vielen Fans sauer aufstößt. Besonders kritisiert wird, dass offensichtliche Bugs oder die Cheater-Problematik weiterhin ungelöst bleiben, während mit Season 4 die Zahl der Werbeeinblendungen deutlich zunahm.

Ein Spieler fasste seine Frustration mit den folgenden Worten zusammen: „Was zum Teufel ist mit diesem Franchise passiert? Traurig. Es ist so seelenlos und bar jeglicher Kreativität geworden. Ich schätze, das passiert, wenn man KI einsetzt und sich nur noch um Umsatzmaximierung kümmert – ohne Rücksicht auf die Folgen.“

Weitere Meldungen zu Call of Duty: Black Ops 6.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren