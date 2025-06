Elden Ring Nightreign: Update 1.01.1 ist da, vereinfacht Solo-Spiel – Alle Änderungen im Changelog

Am vergangenen Freitag veröffentlichte FromSoftware mit „Elden Ring: Nightreign“ ein Koop-Spin-off des erfolgreichen Action-Rollenspiels, in dem sich Teams aus drei Spielern den Gefahren in Limveld entgegenstellen. Zwar lässt sich die dynamische Spielerfahrung, die sich durch Roguelike-Elemente auszeichnet, auch im Alleingang erleben, doch die Entwickler legten den Fokus klar auf das Zusammenspiel.

Dementsprechend sorgte das Balancing und der damit verbundene, deutliche höhere Schwierigkeitsgrad für Einzelspieler für Frust. Doch bereits kurz nach dem Release kündigte FromSoftware Verbesserungen an, um das Erlebnis für Einzelkämpfer ein wenig angenehmer zu gestalten. Und nun steht das Update 1.011.1 für „Elden Ring: Nightreign“ zum Download bereit, das genau das bewerkstelligt.

FromSoftware macht Nightreign für Solo-Spieler leichter

So nimmt der neue Patch zwei Einzelspieler-exklusive Anpassungen vor, die dafür sorgen, dass man während einer Solo-Expedition einmal pro nächtlichem Bosskampf wiederbelebt werden kann. Zudem erhöht sich die Anzahl der erhaltenen Runen.

Darüber hinaus nimmt das Update aber noch weitere Anpassungen am Balancing vor, die auch Dreierteams betreffen. Demnach werden die Spieler ab sofort deutlich mehr Relikte mit hoher Seltenheit finden, sobald sie den dritten Tag einer Expedition erreicht haben. Und auch die Wahrscheinlichkeit, Relikte mit hoher Seltenheit aus „Scenic Flat Stones“ zu erhalten, die im Small Jar Bazaar gekauft wurden, wurde erhöht.

Neben den Anpassungen bringt Patch 1.011.1 außerdem auch noch einige Fehlerbehebungen vor, die das allgemeine Spielerlebnis von „Elden Ring: Nightreign“ verbessern sollen. Eine vollständige Übersicht über alle Änderungen liefert das Changelog:

Elden Ring: Nighreign Patch 1.01.1 – Changelog

Anpassungen exklusiv für den Einzelspieler-Modus

Der Effekt „Automatische Wiederbelebung bei Niederlage“ wurde für Solo-Expeditionen hinzugefügt, der einmal pro Nachtboss-Kampf eine Wiederbelebung ermöglicht.

Die Menge der verdienten Runen wurde für Solo-Expeditionen erhöht.

Allgemeine Balance-Anpassungen

Die Anzahl der hochrangigen Relikte, die als Belohnung beim Erreichen von Tag 3 während Expeditionen erhalten werden können, wurde erhöht.

Die Wahrscheinlichkeit, hochrangige Relikte von „Scenic Flat stones“ zu erhalten, die im „Small Jar Bazaar“ gekauft wurden, wurde erhöht.

Fehlerbehebungen

Das Kameraverhalten beim Aktivieren des „Ultimate Art“ des Guardians, „Wings of Salvation“, wurde angepasst.

Ein Fehler in der Charakterfähigkeit „Restage“ der Herzogin wurde behoben, bei dem Statusleiden nicht ausgelöst wurden, wenn sie durch Angriffe anderer Spieler aufgebaut wurden.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem einige Angriffe von Plünderern mit Großaxt- und Großhammer-Waffentypen höheren Schaden als beabsichtigt verursachten.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem einige Gegner der „Those Who Live in Death“ wiederbelebt wurden, wenn sie mit der Fähigkeit „Sacred Blade“ besiegt wurden.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem das Statusleiden „Blutung“ nicht aufgebaut wurde, wenn die Fähigkeit „Bloody Slash“ einen Gegner traf.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem der Angriff „Ghostflame Ignition“ unter bestimmten Umständen nicht auftrat.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem das Statusleiden „Erfrierung“ nicht aufgebaut wurde, wenn die durch einen starken Angriff freigegebene Lichtwelle einen Gegner traf, während die Fähigkeit „Moonlight Greatsword“ aktiv war.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem die Geschwindigkeit von Pfeilen, die mit den Fähigkeiten „Mighty Shot“ und „Enchanted Shot“ abgefeuert wurden, langsamer als erwartet war.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem die Angriffsreichweite des Zaubers „Rock Sling“ länger als erwartet war, wenn er mit einem Stab in der linken Hand verwendet wurde.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem der Effekt der Reduzierung der maximalen HP von Gegnern nicht aktiviert wurde, wenn die Beschwörung „Black Blade“ sie traf.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem der Passive Effekt „Successive Attacks Negate Damage“ (Aufeinanderfolgende Angriffe negieren Schaden) gestapelt wurde, wenn aufeinanderfolgende Angriffe ausgeführt wurden, während der Effekt aktiv war.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem einige passive Effekte ihre Wirkung nicht mit den korrekten Werten anzeigten.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem der Relikt-Spezialeffekt „[Guardian] Become the target of enemy aggression when ability is activated“ (Werde zum Ziel feindlicher Aggression, wenn Fähigkeit aktiviert wird) unter bestimmten Umständen nicht aktiviert wurde.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem bestimmte Effekte nicht auf Relikte angewendet wurden, die aus Expeditionsbelohnungen erhalten oder im „Small Jar Bazaar“ gekauft wurden.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem Gegenstände, die nach Abschluss einer „Remembrance“ in der „Remembrance World“ erhalten werden konnten, wenn die Szenariobedingungen erfüllt waren, nicht erhalten werden konnten, wenn Charaktere gewechselt und eine „Remembrance“ abgeschlossen wurde.

Fehler im Verhalten und den Spezifikationen bestimmter Angriffe und Aktionen spezifischer Gegner wurden behoben.

Ein Fehler wurde behoben, der dazu führte, dass das Spiel unter bestimmten Bedingungen während Kämpfen mit spezifischen Gegnern instabil wurde.

Ein Fehler wurde behoben bei der Grafikdarstellung während Kämpfen mit spezifischen Gegnern.

Einige fehlerhafte Informationen in den Abspannen wurden korrigiert.

Einige Texte wurden korrigiert.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem einige Soundeffekte nicht richtig abgespielt wurden.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem der Effekt „Exit Remembrance“ während einer „Wylder“-Remembrance auf einigen Plattformen nicht angezeigt wurde.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem das HUD (Head-Up Display) auf einigen Plattformen nicht angezeigt wurde.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem das Spiel unter bestimmten Umständen auf einigen Plattformen abstürzte.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem Expeditionen und die Wiederverbindung zu Sitzungen unter bestimmten Umständen auf einigen Plattformen fehlschlugen.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem die Hintergrundmusik unter bestimmten Umständen auf einigen Plattformen nicht richtig abgespielt wurde.

Nur Steam-Anpassungen

Ein Fehler wurde behoben, bei dem einige Grafiken nicht korrekt gerendert wurden, wenn unter „Graphics“ (Grafik) „Low“ (Niedrig) in den „Quality Settings“ (Qualitätseinstellungen) ausgewählt war.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem die „Climb up“-Aktion (Hinaufklettern) bei Verwendung der Tastatur manchmal fehlschlug.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem die „Climb up“-Aktion bei Verwendung eines Gamepads schwierig auszuführen war.

Die Versionsnummer dieses Updates, die in der unteren rechten Ecke des Titelbildschirms angezeigt wird, lautet wie folgt:

App Ver. 1.01.1

Regulation Ver. 1.01.2

Während die meisten Solo-Spieler nach dem neuen Update etwas aufatmen dürften, ließen sich andere nicht davon abhalten, sich der Herausforderung zu stellen: So gelang es dem bekannten „Sekiro“-Spieler Ongbal, Heolstor the Nightlord, den finalen Endboss des Spiels, der erst freigeschaltet wird, sobald man alle acht Nachtfürsten einmal besiegt hat, im Alleingang zu bezwingen.

Erhältlich ist „Elden Ring: Nightreign“ seit dem 30. Mai 2025 für die PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und den PC. Und wie man es von FromSoftware gar nicht mehr anders gewohnt ist, war der Andrang zum Launch groß: Allein auf Steam wurden bereits 30 Minuten nach dem Release schon mehr als 250.000 Spieler verzeichnet. Zudem gab Bandai Namco Games bekannt, dass innerhalb der ersten 24 Stunden über zwei Millionen Einheiten verkauft wurden.

