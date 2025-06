Giant Skull: Studio von God of War 3- und Star Wars Jedi-Director entwickelt neues Dungeons & Dragons-Abenteuer

Das neue Entwicklerstudio Giant Skull von Stig Asmussen, dem Game Director von „God of War 3“ und der „Star Wars: Jedi“-Reihe, arbeitet an einem neuen Action-Adventure im bekannten „Dungeons & Dragons“-Universum.

Spieleentwickler Stig Asmussen dürfte vor allem für seine Arbeit an der „God of War“– und „Star Wars Jedi“-Reihe bekannt sein: Für die ersten Abenteuer von Kratos zeichnete sich Asmussen als Künstler verantwortlich, ehe er für „God of War 3“ den Posten des Game Directors übernahm. 2014 schloss er sich dann Respawn Entertainment an, war – ebenfalls in der Rolle des Directors – maßgeblich an „Star Wars Jedi: Fallen Order“ und „Jedi Survivor“ beteiligt.

Im September 2023 kündigte Asmussen jedoch seinen Abschied von Respawn und EA an und gründete im darauffolgenden Jahr mit Giant Skull ein neues und unabhängiges AAA-Studio. Und nun steht fest, woran Asmussen und sein Team werkeln: Ein neues Action-Adventure im beliebten „Dungeons & Dragons“-Universum.

Ein „brandneues Einzelspieler-Action-Adventure in der Welt von Dungeons & Dragons“

Wie jetzt nämlich bekannt gegeben wurde (via VGC), hat Giant Skull ein Verlagsvertrag mit Wizards of the Coast abgeschlossen, die Eigentümer der bekannten Fantasy-Marke sind. Entwickelt wird das „brandneue Einzelspieler-Action-Adventure in der Welt von Dungeons & Dragons“ für den PC und nicht näher genannte Konsolen. Weitere Details sollen in Zukunft enthüllt werden.

John Hight, Präsident für digitales Gaming bei Wizards of the Coast und Hasbro sagte dazu: „Stig und das Team von Giant Skull sind genau die Art von außergewöhnlich talentierten Kreatoren, mit denen wir zusammenarbeiten möchten, und ich freue mich sehr, mit ihm bei diesem neuen Projekt wiedervereint zu sein.“

„In unserer gemeinsamen Zeit bei God of War konnte ich Stigs Kunstfertigkeit und Expertise aus erster Hand erleben, und er sowie das Giant Skull-Team sind die perfekte Wahl für unser neues Spiel. Weltenschmiede und Geschichtenerzählen liegen in unserer DNA, und diese Zusammenarbeit spiegelt unsere Entwicklung und unser Engagement für unsere Playing to Win-Strategie wider, die eine stärkere Präsenz im digitalen Spiel aufbaut.“

Außerdem ergänzte Asmussen: „Unser talentiertes und erfahrenes Team bei Giant Skull baut auf Kreativität und Neugier auf. Unser Ziel ist es, ein reiches neues Dungeons & Dragons-Universum zu schaffen, gefüllt mit immersiver Erzählkunst, heldenhaften Kämpfen und berauschender Fortbewegung, das die Spieler voll und ganz annehmen werden.“

Giant Skull: Ein Team voller Branchenveteranen

Neben Asmussen beherbergt Giant Skull aber noch weitere, äußerst erfahrene Branchenveteranen: Mit dabei ist unter anderem auch Art Director Patrick Murphy, der über mehr als 27 Jahre Erfahrung verfügt und an Titeln wie „God of War“, „Fortnite“, „Valorant“ und „League of Legends“ gearbeitet hat. Und auch Lead Producer Lauren McLemore sowie Animation Director Brian Campbell haben zuvor bei Epic Games an „Fortnite“ gewerkelt.

Von Respawn kommen zudem Chief Technical Officer Jon Carr sowie Design Director Jeff Magers, die zusammen mit Asmussen an den „Star Wars Jedi“-Spielen gearbeitet haben. Ebenfalls Teil des Teams ist Chief Operating Officer und Chief Financial Officer Anthony Scott, der über 16 Jahre lang Teams anführt und unter anderem bei Rocksteady für die „Arkham“-Reihe verantwortlich war.

„Die Studiokultur von Giant Skull basiert auf Kreativität und Neugier“, erklärte Giant-Skull-CEO Asmussen im letzten Jahr in einer Pressemitteilung. Scott ergänzte: „Wir erschaffen etwas Besonderes und hatten das Glück, ein unglaubliches Entwicklerteam zusammenzustellen, das extrem leidenschaftlich und erfahren in der Entwicklung von Genre-definierenden Third-Person-Action-Adventures ist.“

