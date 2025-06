Hell is Us: Vielversprechendes Action-RPG bekommt Schwierigkeitsgrade und Demo – aber nicht für alle

Hell is Us:

Mit „Hell is Us“ wurde auf der State of Play im vergangenen September ein brandneues und ziemlich vielversprechendes Action-RPG vorgestellt. Nun erhalten Spieler die Gelegenheit, den Titel selbst auszuprobieren - allerdings nicht auf allen Plattformen. Zudem hat Entwickler Rogue Factor bestätigt, dass es Schwierigkeitsgrade geben wird.

Die State of Play im September 2024 war ein ziemlich vollgepacktes Event und als Highlight dürfte sicherlich die große Enthüllung von „Ghost of Yotei“ gelten. Doch die Präsentation hielt noch einige weitere, äußerst interessante Titel bereit, darunter auch „Hell is Us“ von Entwickler Rogue Factor.

Das Action-RPG machte nicht nur mit seiner düsteren Sci-Fi-Atmosphäre auf sich aufmerksam, sondern vor allem aufgrund des einzigartigen Erkundungssystems: So müssen die Spieler auf traditionelle Hilfsmittel wie Karten, Kompasse oder Questmarker verzichten und sich stattdessen auf ihren Instinkt verlassen. Wie sich das Ganze spielt, kann man heute Abend selbst herausfinden, wenn eine Demo von „Hell is Us“ erscheint. Es gibt jedoch einen Haken.

PC-Demo und anpassbare Schwierigkeitsoptionen

Wie die Entwickler nämlich bekannt gegeben haben, wird die Probierfassung lediglich auf dem PC verfügbar sein. Spieler auf der PS5 und der Xbox Series X/S gehen somit leer aus. PC-Spieler können die „Hell is Us“-Demo hingegen ab heute Abend via Steam herunterladen. In einem X-Beitrag bestätigten die Macher, dass es ab 18 Uhr unserer Zeit so weit sein wird. Ob die Demo zu einem späteren Zeitpunkt auch für die Konsolen erscheinen wird, ist noch nicht bekannt.

Dafür hat Rogue Factor ein paar neue Details zum Spiel verraten, und alle, die aufgrund der ersten Gameplay-Szenen ein knallhartes Soulslike erwartet haben, können aufatmen: „Hell is Us“ wird mehrere Schwierigkeitsgrade bieten, die zudem separat angepasst und je nach Belieben eingestellt werden können. So lassen sich Gesundheit, Schaden und Aggressivität der Gegner beeinflussen.

Und wer trotzdem ein Soulslike aus dem Action-RPG machen möchte, hat die Möglichkeit, eine Todesstrafe zu aktivieren: In diesem Fall kehren alle getöteten Gegner nach dem virtuellen Ableben zurück – ganz wie man es aus den FromSoft-Spielen gewohnt ist. Auch die gesammelten Erfahrungspunkte seit dem letzten Speicherpunkt gehen dabei verloren, wobei aktuell noch nicht bekannt ist, ob sie am Ort des Todes zurückerlangt werden können.

Release erfolgt Anfang September auch für PS5

„Hell is Us“ führt die Spieler in das fiktive Land Hadea in einem alternativen Europa der 1990er Jahre, dass vom Bürgerkrieg zerrüttet ist und zudem von einer mysteriösen Katastrophe heimgesucht wurde, sodass nun bizarre und gefährliche Kreaturen, die sogenannten Hollow Walkers, die Welt besiedeln. Das Problem: Moderne Waffen sind gegen sie wirkungslos.

Aus diesem Grund gilt es sich in der Rolle von Protagonist Rémi in den Nahkampf zu stürzen und auf Waffen wie Schwerter, Speere oder Äxte zurückzugreifen, während es darum geht, das Verschwinden der eigenen Eltern und das Geheimnis hinter der übernatürlichen Katastrophe zu ergründen.

Erscheinen wird „Hell is Us“ am 4. September 2025 für die PlayStation 5, die Xbox Series X/S und den PC. Vorbestellungen sind im PS Store bereits möglich: Während 59,99 Euro für die Standard-Fassung fällig werden, ist für 79,99 Euro auch eine Deluxe Edition erhältlich, die einige Extras enthält und zudem einen 72-stündigen Vorabzugriff gewährt.

