One Piece: Noch 2025? Chopper verrät den Startzeitraum von Staffel 2 des Netflix-Hits

Wann ist mit der zweiten Staffel von Netflix Live-Action-Adaption des beliebten Mangas „One Piece“ zu rechnen? Das verrät Chopper, das sechste Mitglied der Strohhut-Piratenbande, der in den neuen Episoden seine Premiere feiern wird, jetzt in einem neuen „First Look“-Video.



„One Piece“ von Eiichiro Oda zählt zu den erfolgreichsten Mangas aller Zeiten, während die beliebte Anime-Adaption mittlerweile über 1.000 Episoden zählt. Entsprechend skeptisch waren die Fans, als Netflix eine Live-Action-Serie ankündigte, die die Geschichte rund um Ruffy und seine Strohhut-Piraten nacherzählen sollte.

Doch „One Piece“, eine der teuersten Produktionen von Netflix, entpuppte sich als riesiger Erfolg: Bereits kurz nach der Premiere im August 2023 stand die Serie in 84 Ländern auf Platz 1 der Charts, übertraf sogar „Stranger Things“ und zählte mit mehr als 71 Millionen Aufrufen als meistgesehene Netflix-Serie im zweiten Halbjahr 2023.

Kein Wunder also, dass eine zweite Staffel relativ zügig bestätigt wurde. Die Dreharbeiten dazu starteten bereits im Juli letzten Jahres, und ursprünglich wurde ein Start für 2025 in Aussicht gestellt. Doch wann feiern die nächsten Episoden von „One Piece“ tatsächlich ihre Premiere? Das verrät das sechste Mitglied der Strohhüte, das sich dem Abenteuer in den kommenden Folgen anschließen wird, jetzt in einem neuen „First Look“-Video.

One Piece kehrt im nächsten Jahr mit Staffel 2 zurück

Kenner der Vorlage wissen natürlich, um welchen Neuzugang es sich handelt: Chopper, ein Rentier mit blauer Nase, dass eine „Mensch-Mensch“-Teufelsfrucht verspeist und deswegen menschliche Intelligenz erlangt hat, sprechen kann und sich in verschiedene Formen zwischen Rentier, Mensch und einer hybriden Mensch-Rentier-Form verwandeln kann.

In der Manga- und Anime-Serie zählt Chopper, der sich als Arzt um die Strohhut-Piraten kümmert, zu den beliebtesten Charakteren. In der zweiten Staffel der Netflix-Serie wird er erstmals auftreten und das neue Video gewährt jetzt einen ersten Blick auf sein Äußeres – zumindest in einer Form. Zudem verrät Chopper, wann mit den neuen Folgen zu rechnen ist: Demnach wird Season 2 von „One Piece“ 2026 Premiere feiern.

Im englischen Original wird Chopper von Mikaela Hoover („Beef“, „Guardians of the Galaxy Vol. 3“, „Superman“) gesprochen, die auch das Motion-Capturing für das Gesicht des Rentier-Jungen übernommen hat. „Was mich an der Rolle des Choppers begeistert hat, ist das Tauziehen zwischen seiner Zurückhaltung und seinem großen Herzen“, erklärte Hoover im Gespräch mit Netflix.

„Er versucht so sehr, seine Gefühle zu verbergen und nach außen hin hart zu wirken, aber darunter ist er ein ganz weicher Mensch, und seine Liebe kommt unweigerlich zum Vorschein. Ich glaube, in jedem von uns steckt ein kleiner Chopper“, so Hoover weiter. „Wir alle wollen geliebt und akzeptiert werden. Wir tun alles, um die Menschen, die wir lieben, zu beschützen. Sein Wesen hat eine Reinheit, die uns an das Gute in der Welt erinnert.“

Staffel 2 als Übergang zum Alabasta-Arc

Zur Handlung der zweiten Staffel ist noch nicht viel bekannt, doch nachdem die ersten acht Episoden von Season 1 die „East Blue“-Saga erzählt hat, wird die kommende Staffel voraussichtlich gleich mehrere Handlungsbögen abdecken, die den Übergang zum „Alabasta“-Arc markieren werden. Dieser soll nämlich, wie Schauspieler Vincent Regan – der in der Serie als Vize-Admiral Garp zu sehen ist – verraten hat, erst in einer möglichen dritten Staffel behandelt werden.

Allerdings wurden für Staffel 2 bereits zwei Neuzugänge vorgestellt: Demnach wird Joe Manganiello („Magic Mike“) in die Rolle von Sir Crocodile alias Mr. Zero schlüpfen, einem ehemaligen Mitglied der 7 Samurai. Außerdem wird Lera Abova („Anna: Die Agentin“) als Miss All Sunday zu sehen sein.

