Project Spirits: Stellar Blade-Macher kündigen Projekt für 2027 an und verfolgen große Ziele

Im vergangenen Jahr kündigte Shift Up nicht nur die in Kürze erscheinende PC-Version von „Stellar Blade“ an. Darüber hinaus sprach das südkoreanische Studio auch über seinen nächsten großen Titel, der bislang unter dem Codenamen „Project Witches“ in Entwicklung war.

Zum neuesten Projekt des Studios lieferten die Verantwortlichen von Shift Up nun ein Update und gaben bekannt, dass der Titel fortan unter dem Namen „Project Spirits“ geführt wird. Begleitet wurde die Ankündigung von einem ersten Artwork, das zwei der enthaltenen Charaktere zeigt.

Zudem betonte Shift Up, dass es sich bei „Project Spirits“ um das nächste große Vorhaben der „Stellar Blade-Macher“ handelt, dessen Entwicklung nun spürbar an Fahrt aufnimmt. Dies zeigt sich auch an aktuellen Stellenausschreibungen, mit denen das Studio verschiedene leitende kreative Positionen besetzen möchte.

Pläne für mehrere Plattformen und ein Veröffentlichungszeitraum

Zu den Qualifikationen, die potenzielle Bewerber mitbringen sollten, gehören Kenntnisse in der Unreal Engine 5, Erfahrung in der Konzeption japanischer RPGs oder Anime-inspirierter Spiele sowie Kompetenz in der Erstellung von Open-World-Umgebungen, großen Karten und Dungeons.

Das könnte bereits einen ersten Eindruck davon vermitteln, welche spielerische Richtung „Project Spirits“ einschlagen wird. Bereits bekannt war, dass es sich bei „Project Spirits“ um einen Multiplattform-Titel handelt, der für mehrere Systeme erscheinen und Crossplay unterstützen wird.

Plattformen nannte Shift Up in diesem Zusammenhang zwar nicht, bestätigte jedoch erstmals einen konkreten Veröffentlichungszeitraum. Während im vergangenen Jahr noch von 2027 oder später die Rede war, legte sich das Studio nun auf 2027 fest.

Zudem gab Shift Up bekannt, dass „Project Spirits“ crossmediale Subkultur-Elemente mit dem Thema „Eastern Fantasy“ verbinden soll. Unklar ist aktuell noch, wann mit der offiziellen Enthüllung des Titels zu rechnen ist.

Shift Up formuliert ambitionierte Ziele

Abschließend gingen die Verantwortlichen von Shift Up auf die Ziele ein, die sie mit ihrer neuen Marke verfolgen. „Project Spirits ist Shift Ups neues Flaggschiff-Projekt“, erklärte das Studio. „Ein plattformübergreifender Titel mit Subkultur-Elementen, der das Konzept der Eastern Fantasy aufgreift.“

Und weiter: „Als neue eigene Marke (IP) nach Stellar Blade und Nikke befindet sich das Spiel derzeit in Entwicklung und wird als hochwertiger Top-Titel für die Branche konzipiert. Basierend auf Shift Ups bewährter Erfolgsbilanz und Expertise in der IP-Entwicklung, die durch frühere Projekte unter Beweis gestellt wurde.“

Nachfolgend das erste offizielle Artwork zu „Project Spirits“.

