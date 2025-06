PS Plus Extra und Premium: Weiteres Spiel der Days of Play 2025 freigeschaltet

PS Plus Extra und Premium:

Im PlayStation-Store steht ein weiterer PS-Plus-Titel zum Download bereit. Die Veröffentlichung erfolgte im Rahmen der diesjährigen Days of Play-Kampagne.

Sony hatte mit der Ankündigung der diesjährigen Days of Play ein paar Überraschungen parat. Einerseits wurden die Essential-Neuzugänge für Juni 2025 frühzeitig enthüllt. Ebenso erhalten Abonnenten der höheren Stufen mehrere Bonus-Titel.

Dazu gehört Ubisofts „Skull and Bones“, das für PS5-Spieler mit einer Mitgliedschaft bei PS Plus Extra oder Premium ab sofort ohne Zusatzkosten zur Verfügung steht – zusätzlich zum Preisnachlass von 50 Prozent, der für das Piratenspiel momentan im PlayStation-Store gilt.

Bei „Skull and Bones“ handelt es sich um ein Open-World-Actionspiel mit Schwerpunkt auf Seeschlachten. Entwickelt wurde es von Ubisoft Singapore, inspiriert vom Seefahrtskonzept aus „Assassin’s Creed 4: Black Flag“.

Spieler übernehmen in „Skull and Bones“ die Rolle eines Piratenkapitäns im Indischen Ozean während des Goldenen Zeitalters der Piraterie. Nach mehrjähriger Entwicklungszeit und wiederholten Verschiebungen wurde der Titel 2024 veröffentlicht. Mit „Sea of Thieves“ landete zwischenzeitlich unerwartete Konkurrenz im PSN.

Days of Play 2025 hat noch mehr zu bieten

Mit der Aufnahme von „Skull and Bones“ in das PS-Plus-Abo setzt Sony die angekündigten Erweiterungen im Rahmen der Days-of-Play-Aktion fort. Zuvor wurden „Another Crab’s Treasure“ sowie zeitlich begrenzte Testversionen von „Kingdom Come: Deliverance 2“ und „Sid Meier’s Civilization 7“ freigeschaltet.

Weitere bestätigte Bonusspiele im Juni:

Destiny 2: Legacy Collection – ab 4. Juni (Extra, Premium)

– ab 4. Juni (Extra, Premium) Myst – ab 5. Juni (nur Premium)

ab 5. Juni (nur Premium) Riven – ab 5. Juni (nur Premium)

– ab 5. Juni (nur Premium) Grand Theft Auto 3: The Definitive Edition – ab 10. Juni (Extra, Premium)

Spieler ab der Essential-Stufe können sich ebenfalls in „Destiny 2: Die Finale Form“ stürzen. Drei weitere Essential-Titel folgen mit der regulären Freischaltung am 3. Juni 2025:

Rabatte auf PS Plus, Spiele und Konsolen

Begleitet werden die Days of Play 2025 von umfangreichen Preisnachlässen, darunter 33 Prozent Rabatt auf ein zwölfmonatiges Abonnement von PlayStation Plus. Ebenso gibt es einen Rabatt, wenn bestehende Essential- oder Extra-Mitgliedschaften auf den Premium-Tarif hochgestuft werden.

Mehr dazu im folgenden Artikel:

Im PlayStation-Store wartet unabhängig von PS Plus ein umfangreicher Sale. Inbegriffen sind mehr als 1.300 Angebote für preisbewusste PSN-Kunden. Für alle Spieler, die noch keine PS5 besitzen, gilt zudem: Sonys Konsolen sind einige Tage lang im Preis gesenkt. Das gilt auch für Zubehör wie den DualSense oder die Virtual-Reality-Brille PlayStation VR2.

