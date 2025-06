PS5 & PS4: Destiny 2, MindsEye und Death Stranding 2 dominieren die Vorbestell-Charts

In den kommenden Wochen und Monaten erscheinen zahlreiche Titel für PS5 und vereinzelt noch für PS4. Viele dieser Games werden vor dem Launch ausgiebig geordert. Darauf aufbauend listet der PlayStation-Store regelmäßig die meistverkauften Vorbestellungen auf.

Besonders gefragt ist derzeit das Addon „Destiny 2: Jahr der Prophezeiung“ in der Ultimate Edition, die mit umfassenden Inhalten und Erweiterungen in der Liste ganz oben steht. Inbegriffen ist unter anderem das Geheimversteck mit folgenden Boni: 1x Exotische Kosmetik, 1x Exotische Chiffre, 2x Aszendenzlegierungen, 3x Aszendenten-Bruchstücke. Der Launch erfolgt im Juli.

„Death Stranding 2: On the Beach“ konnte sich mit gleich zwei Editionen in den Top 10 platzieren, wobei die digitale Deluxe-Edition die erfolgreichere Version der beiden ist. Der Launch erfolgt am 26. Juni 2025. Käufer der kostspieligeren Fassung erhalten einen Frühzugang von 48 Stunden. Beachtenswert ist auch die Platzierung von „MindsEye“. Hier gibt es offenbar viel Vertrauen in ein Spiel, zu dem wir bislang nicht allzu viel gesehen haben. Die Veröffentlichung ist für kommende Woche geplant.

Editionen mit Zusatzinhalten dominieren die Top-Platzierungen

Ein Großteil der gefragten Spiele erscheint in erweiterten Fassungen. Die Ultimate- oder Deluxe-Versionen bieten oft exklusive Inhalte – mitunter auch früheren Zugriff auf das Spiel. „Ghost of Yotei“, das sowohl in der Standard- als auch in der Digital Deluxe Edition hohe Platzierungen erreicht, stützt diese Wahrnehmung, auch wenn sich Käufer der auf Platz 4 positionierten Deluxe-Editionen keinen Frühzugang erkaufen. im Oktober geht es los.

Auch das kommende „Mafia: The Old Country“ ist doppelt vertreten – die Deluxe Edition landet vor der regulären Version. Von der „Rust Console Edition“ sind ebenfalls zwei Varianten gelistet. Ein weiterer Titel mit starkem Faninteresse ist „Metal Gear Solid Delta: Snake Eater“.

Die aktuellen Vorbesteller-Charts im Überblick:

Destiny 2 Jahr der Prophezeiung Ultimate Edition (99,99 Euro) MindsEye (59,99 Euro) Death Stranding 2: On the Beach Digital Deluxe Edition (89,99 Euro) Ghost of Yotei Digital Deluxe Edition (89,99 Euro) Rematch Elite Edition (44,99 Euro) Mafia The Old Country Deluxe Edition (59,99 Euro) Rematch (24,99 Euro) Death Stranding 2: On the Beach (79,99 Euro) Rust Console Edition PS5 Ultimate (89,99 Euro) Rematch Pro Edition (34,99 Euro) Mafia The Old Country (49,99 Euro) Ghost of Yotei (79,99 Euro) Rust Console Edition (49,99 Euro) Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake (69,99 Euro) EA Sports MVP Deluxe (Madden NFL 26 & College Football 26) (159,99 Euro) Wuchang Fallen Feathers Deluxe Edition (59,99 Euro) Metal Gear Solid Delta Snake Eater Digital Deluxe Edition (89,99 Euro) Five Nights at Freddys Secret of the Mimic (39,99 Euro) RoboCop Rogue City Unfinished Business (29,99 Euro) Wuchang: Fallen Feathers Deluxe Edition (59,99 Euro)

Welche Spiele sich nach ihrem offiziellen Release langfristig in den Verkaufscharts halten können, wird sich zeigen. Zuletzt konnten wir einen Blick auf die Charts aus dem April werfen, die Mai-Ranglisten dürften in Kürze folgen.

Weitere Meldungen zu Vorbestellungen.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren