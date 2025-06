Resident Evil 9: Ankündigung auf dem Summer Game Fest? Insider sorgt für Spekulationen

„Resident Evil 9“ befindet sich bereits in der Entwicklung. Das hat Capcom erst im Juli des vergangenen Jahres offiziell bestätigt. Eine offizielle Ankündigung steht bislang aber noch aus – ebenso wie erste handfeste Details. Doch womöglich müssen Fans nur noch wenige Tage auf die Enthüllung des Titels warten.

Bereits vergangenen Monat heizte der bekannte „Resident Evil“-Insider AestheticGamer1 alias Dusk Golem die Gerüchteküche rund um den neunten Hauptteil an und gab an, dass er sich „fast hundertprozentig sicher“ ist, dass die Ankündigung noch in diesem Jahr erfolgen wird. Und nun meldete sich der Branchenkenner erneut zu Wort.

Enthüllung von Resident Evil 9 auf dem Summer Game Fest?

In einem neuen Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst X stellte Dusk Golem klar, dass er „keine hundertprozentige Betätigung“ geben kann, da es ihm „niemand direkt“ mitgeteilt habe, doch „zum jetzigen Zeitpunkt bin ich mir zu 95 Prozent sicher, dass wir kurz vor der Enthüllung von RE9 auf dem SGF stehen“. Demnach wird die Enthüllung von „Resident Evil 9“ dem Insider zufolge auf dem Summer Game Fest 2025 erfolgen.

Warum sich Dusk Golem so sicher ist? „Es ist das erste Mal, dass hinter den Kulissen viel Gerede und Gerüchte im Umlauf sind“, erklärt er in seinem X-Post. Hinzu kommt „die Art von Aktivität hinter den Kulissen, die normalerweise ein Zeichen dafür ist, dass bald ein Resident Evil-Spiel angekündigt wird“. Außerdem weist er darauf hin, dass „Capcoms RE-Social-Media-Accounts plötzlich aktiver zu werden scheinen“.

Demnach sollten Fans am 6. Juni um 23 Uhr unserer Zeit zum Live-Showcase des Summer Game Fest einschalten: Und wenn ihr hofft, dass „Resident Evil 9 erscheint, ist die Wahrscheinlichkeit unglaublich hoch, dass ihr nicht enttäuscht werdet. Ich bin selbst schon ganz aufgeregt“, so der Insider abschließend.

Release wohl erst im nächsten Jahr

Ob „Resident Evil 9“ am kommenden Freitag tatsächlich enthüllt wird, bleibt natürlich abzuwarten. Schlecht stehen die Chancen jedoch nicht und Capcom wurde auch schon als teilnehmender Partner für das Gaming-Event bestätigt. Und auch wenn Dusk Golems Zuverlässigkeit in der Community kontrovers diskutiert wird und nicht immer konstant ist, liefert er vor allem mit Blick auf die „Resident Evil“-Reihe oft korrekte Informationen.

Wann ein möglicher Release von „Resident Evil 9“ erfolgen könnte, ist ich nicht bekannt. Ein Geschäftsbericht von Capcom deutete zuletzt aber darauf hin, dass eine Veröffentlichung im nächsten Geschäftsjahrs geplant ist, das ab dem 1. April 2026 beginnt. Und auch Dusk Golem hatte Mitte Mai verlauten lassen, dass das Horrorspiel wohl im nächsten Jahr erscheinen wird.

