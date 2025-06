Resident Evil 9: Das große Finale für Leon? Insider spricht vom Abschluss seiner Geschichte

„Resident Evil 9“ befindet sich bereits seit einigen Jahren in der Entwicklung und laut Gerüchten arbeitet Capcom schon seit 2017 am neunten Teil der erfolgreichen Survival-Horrorreihe. Offiziell bestätigt wurde die Entwicklung allerdings erst im Juli des vergangenen Jahres.

Und nun scheint die Enthüllung des Spiels kurz bevorzustehen: Dem bekannten „Resident Evil“-Insider AestheticGamer1 alias Dusk Golem zufolge wird „Resident Evil 9“ am kommenden Freitag im Rahmen des Summer Game Fest 2025 enthüllt werden – da sei er sich „zu 95 Prozent sicher“.

Und um auf die angeblich bevorstehende Ankündigung bestens vorbereitet zu sein, hat der Leaker jetzt noch einmal alle vermeintlichen Informationen, die sich über die letzten Jahre hinweg angesammelt haben, zusammengefasst. Demnach könnte „Resident Evil 9“ nicht nur das große Finale der „Leon-Trilogie“ darstellen, sondern auch die übergreifende Geschichte, die 1996 in der Spencer Mansion begann, zu einem Abschluss bringen.

Das Ende von Leons Geschichte – und der RE 1/RE 0-Timeline?

Geteilt wurden sämtliche Insider-Leaks zu „Resident Evil 9“ in einem X-Beitrag von Dusk Golem, doch der Reddit-Nutzer No1PiggyOnTheBlock hat sich die Mühe gemacht, die interessantesten Gerüchte, die bislang womöglich noch nicht bekannt waren, noch einmal hervorzuheben.

Demnach soll Leon als Hauptfigur von „Resident Evil 9“ mit dem kommenden Spiel den „Abschluss seiner Trilogie“ („Resident Evil 6“ lässt Capcom außen vor) erhalten, „wobei Charakterelemente aus Resident Evil 2 und Resident Evil 4 übernommen werden, die im allgemeinen Bewusstsein der Spieler noch immer präsent sind“. Dennoch soll der ehemalige RCPD-Polizist nicht der einzige spielbare Charakter sein.

Und damit nicht genug: „Resident Evil 9“ soll angeblich nicht nur ein „Abschluss-Spiel“, sondern auch ein „Spiel der Neuanfänge sein. Wir werden große Veränderungen im Status Quo des Universums erleben; es wird als das Ende der Geschichte behandelt, die mit RE1 (oder der RE0-Zeitlinie) begann, und öffnet die Serie für verschiedene Arten von Horrorgeschichten“.

Zudem soll Capcom dem Trend von „Resident Evil Village“ folgen und auch zukünftig auf eine Nummerierung verzichten. „Ein Grund, warum sie die Nummern weglassen wollen, ist, um in einzigartigere Geschichten im Resident Evil-Universum vorzudringen, anstatt dass alles an das Erbe der Serie gebunden sein muss“, so der Insider.

Mehr Horror, größere Gebiete und ein Release im nächsten Jahr

Weiterhin soll „Resident Evil 9“, obwohl Leon als Hauptfigur fungieren wird, sich mehr auf den Horror- als auf den Action-Aspekt fokussieren. Zwar wird es wie schon in „Resident Evil 4“ auch Action geben, „aber in gedämpfter Form; der Horror wird verstärkt“. Zudem soll das Setting des Spiels „eine wirklich starke Gothic-Horror-Atmosphäre“ bieten – „sehr hexenhaft“.

Wie Dusk Golem außerdem erst vor zwei Wochen enthüllte, startete Capcom die Entwicklung des Spiels 2021 neu. Infolgedessen wurden auch die ursprünglichen Pläne für eine Open World und einen Multiplayer-Ansatz verworfen. Zwar soll es in „Resident Evil 9“ „große Gebiete“ geben, aber ein „Sandbox-Spiel“ wird es nicht. Die Handlung soll darüber hinaus nicht – wie anfänglich behauptet – in Singapur angesiedelt sein.

Ob der Insider mit seinen Leaks letztendlich recht behalten wird, könnten wir womöglich schon am Freitag erfahren, falls die offizielle Enthüllung des Spiels tatsächlich im Rahmen des Summer Game Fest erfolgen sollte. Der große Live-Showcase findet am 6. Juni um 23 Uhr unserer Zeit statt. Was den Release anbelangt, deutete zuletzt ein Geschäftsbericht von Capcom an, dass mit einer Veröffentlichung im nächsten Geschäftsjahr (ab dem 1. April 2026) zu rechnen ist.

