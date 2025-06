Stellar Blade: Waren Multiplayer-Inhalte geplant? Modder entdecken Hinweise – Video zeigt mehr

Wie bei großen PC-Titeln üblich, nahm sich die Modding-Community auch den Code von "Stellar Blade" vor. Dabei stießen die Modder unter anderem auf mögliche Mehrspieler-Inhalte, die sie in einem Video dokumentierten.

Um Nutzern die Möglichkeit zu geben, die in Kürze erscheinende PC-Version von „Stellar Blade“ vorab selbst auszuprobieren, stellte Shift Up vor wenigen Tagen eine kostenlose Demo zum Download bereit.

Die Probefassung stieß in der PC-Community auf sehr positives Feedback. Laut vielen Spielern zeige „Stellar Blade“ beispielhaft, wie ein Konsolentitel optimal für den PC umgesetzt werden kann. Schon die Demo läuft auf zahlreichen Systemen – darunter auch dem Steam Deck – durchweg flüssig. Doch bei dem Lob für die gelungene Portierung blieb es am Wochenende nicht.

Die Modding-Community nahm den Release der Demo zum Anlass, den Spielcode genauer unter die Lupe zu nehmen. Dabei entdeckten Modder einen interessanten Hinweis: Aus dem Quellcode geht nämlich hervor, dass Shift Up offenbar mit Multiplayer-Inhalten experimentiert hat.

Video zeigt den Splitscreen-Coop

In der PC-Version von „Stellar Blade“ finden sich mehrere Dateien mit dem Namensbestandteil „MultiPlay“. Ein Modder vermutet, dass Shift Up während der Entwicklung zeitweise mit Koop- und PvP-Modi experimentierte. Diese Annahme wird von einem anderen Modder gestützt, der sogar ein Video veröffentlichte, das einen kooperativen Splitscreen-Modus in Aktion zeigt.

Der Koop-Modus teilt den Bildschirm dabei horizontal und erweitert das Gameplay um eine zweite Version der Protagonistin Eve. Den besagten Clip findet ihr hier.

„Der Modder @phantomSomnus entdeckte Hinweise auf Multiplayer-Inhalte in den Spieldateien von Stellar Blade. In diesem Video wird überraschend der Bildschirm geteilt, sobald eine zweite Version von Eve erscheint. Als wäre das Spiel für einen lokalen Koop-Modus mit zwei Controllern vorbereitet“, heißt es zu dem Clip weiter.

Unklar ist aktuell, wie lange Shift Up an den Multiplayer-Inhalten arbeitete und ob diese zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal aufgegriffen werden könnten.

Stellar Blade 2 könnte früher als erwartet erscheinen

Beispielsweise in einem möglichen Nachfolger zu „Stellar Blade“, über den das südkoreanische Studio kürzlich sprach. In einer internen Präsentation erwähnte Shift Up nämlich ein Sequel, das bereits 2027 erscheinen soll. Wann wir mit einer entsprechenden Ankündigung rechnen dürfen, ließen die Entwickler offen.

Zunächst steht ohnehin erst einmal der Release der PC-Version an. Diese erscheint in Form einer Complete Edition mit neuen Inhalten und ist hierzulande ab dem 12. Juni 2025 verfügbar. Neben der PC-Community versorgt Shift Up auch PS5-Spieler mit dem Komplettpaket.

