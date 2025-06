Summer Game Fest 2025: Hype-Trailer schürt die Vorfreude auf Freitag

Am kommenden Freitag beginnt das diesjährige Summer Game Fest. Um schon jetzt die Stimmung anzuheizen und die Vorfreude zu steigern, ist ab sofort ein passender Hype-Trailer zum Gaming-Event von Geoff Keighley verfügbar.

Dieses Jahr findet das Summer Game Fest vom 6. bis zum 9. Juni 2025 statt und nachdem sich das Event in den vergangenen Jahren als passabler E3-Ersatz etabliert hat, sind auch dieses Mal wieder alle Augen nach Los Angeles gerichtet, das am kommenden Wochenende wieder im Zeichen des Gamings stehen wird.

Das erste Highlight wartet bereits am Freitagabend um 23 Uhr unserer Zeit, wenn Veranstalter Geoff Keighley zum zweistündigen Live-Showcase lädt, das jede Menge Ankündigungen, Trailer und Weltpremieren verspricht. Um der Vorfreude auf das Summer Game Fest 2025 schon jetzt einen kleinen Schub zu verpassen, haben die Verantwortlichen einen passenden Hype-Trailer veröffentlicht.

Trailer von Geoff Keighley zündet den Hype

Natürlich zeigt der fast zweieinhalb Minuten lange Trailer keine unangekündigten Titel, sondern konzentriert sich stattdessen viel mehr auf die bisherigen Highlights des aktuellen Gaming-Jahres und auf kommende, bereits angekündigte Spiele. So gibt es jede Menge aus „Clair Obscur: Expedition 33“ zu sehen, aber auch potenzielle Blockbuster wie „Death Stranding 2“, das bereits Ende des Monats für die PS5 erscheinen wird.

Aber auch Titel wie „Mafia: The Old Country“ werden gezeigt, während sich die Fans in den Kommentaren offensichtlich besonders über Segas Fun-Racer „Sonic Racing CrossWorlds“ und den kommenden Extraction-Shooter „Arc Raiders“ freuen. Vor allem aber lobt die Community die Bearbeitung des Trailers und die passende musikalische Untermalung. Für den Schnitt zeigt sich übrigens – wie jedes Jahr – Geoff Keighley persönlich verantwortlich.

Volles Gaming-Programm am Wochenende

Welche Überraschungen es am Freitagabend zu sehen gibt, bleibt aber noch abzuwarten. Die Liste der teilnehmenden Entwickler und Publisher ist jedenfalls lang: Über 60 Unternehmen waren dieses Jahr am Summer Game Fest beteiligt sein, während die „erste Runde“ der Partner bereits bestätigt wurde. Darunter befinden sich unter anderem Capcom, Epic, Microsoft, Sega oder Sony. Zudem wird dieses Jahr mit Nintendo eine weitere Branchengröße zurückkehren.

Die zweite Riege der Teilnehmer dürften zeitnah bekannt gegeben werden. Darüber hinaus hat Host Geoff Keighley bereits den ersten Special Guest bestätigt: Hideo Kojima, Schöpfer von „Metal Gear“, wird live vor Ort sein. Was der ikonische Entwickler im Gepäck hat, ist noch nicht bekannt, doch höchstwahrscheinlich wird es sich um den finalen Trailer zu „Death Stranding 2“ handeln.

Das SGF-Showcase am Freitagabend ist aber nicht das einzige Gaming-Event am kommenden Wochenende: Am Samstag findet nämlich auch die Future Games Show 2025 statt, die weitere „Weltpremieren, exklusive Trailer und brandneue Spieledemos“ verspricht. Und Sonntagabend um 19 Uhr unserer Zeit hält Microsoft das große Xbox Games Showcase ab, gefolgt von einer Direct-Präsentation zu Obsidians kommendem Sci-Fi-Rollenspiel „The Outer Worlds 2“.

