Switch 2: Unknackbar? Erste Hacker scheitern gnadenlos an Nintendos verstärkten Schutzmaßnahmen

Die Switch 2 könnte offenbar nicht so schnell „geknackt“ werden: Berichten zufolge beißen sich die ersten Hacker aktuell die Zähne an Nintendos kommender Konsole und ihren verstärkten Kopierschutz aus.

Mit Nintendo ist bekanntermaßen nicht zu spaßen: Das japanische Unternehmen verfolgt eine sehr strikte Nulltoleranzpolitik gegenüber Software-Piraterie und Hacking, die nicht selten in rechtlichen Schritten gegen Einzelpersonen endet.

Die erste Switch war aufgrund einer Hardware-Schwachstelle im Nvidia Tegra X1-Chip anfänglich relativ leicht zu hacken, worauf Nintendo mit einer Revision der Konsole reagierte. Aus diesem Grund lassen sich die neuen Modelle nur durch physische Eingriffe modifizieren – was stets mit dem Risiko eines Bans oder sogar der Beschädigung der Konsole einhergeht.

Und für die kommende Switch 2 hat Nintendo die Schutzmaßnahmen offenbar noch weiter verstärkt. Das geht jetzt auch den ersten Berichten diverser Hacker hervor, die derzeit daran verzweifeln, die neue Konsole zu „knacken“.

Nintendo sagt Hackern den Kampf an

Demnach ziehen Manipulationsversuche an der Switch 2 – egal ob Hardware- oder Firmware-seitig – schwerwiegende Konsequenzen nach sich. Das hat jetzt eine bekannte Persönlichkeit aus der Moddingszene enthüllt (via TwistedVoxel). Ein häufig genutztes Tool, um eine Konsole zu modifizieren oder Zugriff auf ihr „Innenleben“ zu bekommen, ist die sogenannte MIG Switch. Doch die neue Konsole wurde sofort unbrauchbar, löste einen Bootloop aus und verwandelte sich selbst in einen „Ziegelstein“ (bricked).

Darüber hinaus scheint den Hackern zufolge selbst ein einfacher Zugriff auf den Flash-Speicher des ROM-Chips den Abwehrmechanismus zu aktivieren, der zur sofortigen Funktionsunfähigkeit führt. Außerdem erkenne die Switch 2 selbst kleinste Stromschwankungen, wenn beispielsweise versucht wird, die Hardware mit Diagnosewerkzeugen zu untersuchen.

Aus diesem Grund gehen die Hacker davon aus, dass Nintendo entsprechende Schutzmechanismen direkt in die Hardware der Switch 2 eingebaut hat, um Manipulationen sofort aufzudecken. Demnach hat Nintendo offenbar aus der Vergangenheit gelernt und die neue Konsole durch raffinierte Maßnahmen deutlich widerstandsfähiger gemacht – den Hackern zufolge ein großer Unterschied gegenüber der ersten Switch.

Ersten Switch 2-Moddern drohen rechtliche Konsequenzen

Wie die Hacker ebenso berichten, waren bislang alle Versuche, die unbrauchbaren Konsolen wiederherzustellen, erfolglos. Zwar bietet Nintendo ein Tool an, um Firmware neu aufzuspielen, doch das funktioniert nur mit einer Internetverbindung zu Nintendos Servern. Zudem lässt sich nicht mehr auswählen, welche Firmware-Version installiert werden soll. Die beliebte Methode, ältere Firmware zu nutzen, um Sicherheitsupdates zu umgehen, fällt damit ebenfalls flach.

Den Angaben zufolge müssen außerdem bereits drei der erfahrenen Modder mit Konsequenzen rechnen, nachdem ihre Systeme unbrauchbar wurden. Nintendo forderte sie dazu auf, die Geräte zurückzusenden und vollständig zu bezahlen. Andernfalls drohen rechtliche Schritte. Das deutet darauf hin, dass Nintendo interne Systeme hat, die unautorisierte Aktivitäten erkennen und automatisch melden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Nintendo die Schutzmaßnahmen für die Switch 2 konsequent verstärkt hat. So müsse sich Modder und Hacker vorerst wohl auf alternative Methoden wie die Emulation verlassen, um mit der Software der neuen Konsole experimentieren zu können – doch auch hier dürfte sich das Auslesen von Spieldaten von der Hardware aufgrund der neuen Sicherheitsvorkehrungen schwierig werden.

