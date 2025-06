Tango Gameworks: Hi-Fi Rush-Macher melden sich zurück und arbeiten an neuem Actionspiel

Das Entwicklerstudio Tango Gameworks, bekannt für „The Evil Within“ und „Hi-Fi Rush“, hat nach der Schließung im letzten Jahr wiedereröffnet. Passend dazu wurde eine neue Webseite samt frischem Logo präsentiert und bekannt gegeben, dass man an einem neuen Actionspiel arbeitet.

Tango Gameworks hatte zuletzt eine ziemlich turbulente Zeit hinter sich: Einst von „Resident Evil“-Schöpfer Shinji Mikami im März 2010 gegründet, lieferte Tango Gameworks unter der Flagge von Bethesda mit „The Evil Within“, einer Fortsetzung und „Ghostwire Tokyo“ zunächst drei Titel mit Horror-Elementen ab, ehe 2023 der Überraschungshit „Hi-Fi Rush“ folgte.

Doch nachdem Bethesda und Muttergesellschaft ZeniMax Media im März 2021 von Microsoft übernommen wurden, verkündete der Xbox-Hersteller im letzten Jahr die Schließung von Tango Gameworks. Doch nun ist das mittlerweile bei Krafton beheimatete Studio zurück und hat zudem bestätigt, dass die Entwicklung eines neuen Spiels begonnen hat.

Neues Spiel in Arbeit: Tango auf der Suche nach Mitarbeitern für nächstes Projekt

So ist ab sofort die brandneue Webseite von Tango Gameworks online, die auch ein frisches Logo präsentiert. In einem Beitrag auf der Seite verkünden die Entwickler außerdem ihre Vision: „Ein Studio, das wie eine Kreativwerkstatt funktioniert und Spiele und Erlebnisse entwickelt, die das handgemachte Gefühl betonen, das wir in unsere Arbeit einfließen lassen.“

Doch was noch wichtiger ist: Tango hat bereits die Arbeiten an einem neuen Spiel begonnen, für dessen Entwicklung auch noch weitere Mitarbeiter gesucht werden. Worum es sich genau handelt, ist nicht bekannt, doch die Stellenanzeigen geben erste Hinweise. Demnach handelt es sich um ein Actionspiel, das mithilfe der Unreal Engine 5 umgesetzt wird.

Wer sich für den Posten des Senior Level Designers bewirbt, sollte Erfahrungen in verschiedenen 3D-Action-Mechaniken wie Sprungbewegungen und wechselnden Perspektiven vorweisen können. Wer als Senior Character Artists bei Tango anfangen möchte, sollte hingegen mit der Modellierung von fotorealistischem Charakterdesign vertraut sein.

Das lässt darauf schließen, dass im nächsten, bislang noch unangekündigten Actionspiel von Tango Gameworks wohl verstärkt Plattforming-Elemente zum Einsatz kommen werden, ebenso wie eine dynamische Kameraperspektive. Und anders als noch bei „Hi-Fi Rush“, scheinen die Entwickler nun einen eher realistischeren Grafikstil zu verfolgen.

Südkoreanischer Publisher Krafton rettete Tango Gameworks

Ermöglicht wurde die Wiedereröffnung von Tango Gameworks durch den südkoreanischen Publisher Krafton, der vor allem als Herausgeber vom Battle-Royale-Hit „PUBG“ bekannt sein dürften. Neben dem Team wurden außerdem auch die Rechte an der „Hi-Fi Rush“-Marke übernommen. Die Rechte für „The Evil Within“ und „Ghostwire: Tokyo“ liegen allerdings nach wie vor bei Bethesda bzw. Microsoft.

Tango-Gründer Shinji Mikami ist allerdings nicht mehr Teil des Studios. Der „Resident Evil“-Schöpfer hatte das Studio bereits im Februar 2023 verlassen, hatte damals allerdings gehofft, dass es „sicher“ wäre, „solange sie weiterhin Hi-Fi Rush-Spiele machen“. Und da er das Studio eigentlich in Sicherheit wiegte, entschied er sich auch für einen Abgang.

So gründete Mikami nach seinem Ausstieg ein neues Studio mit dem Namen KAMUY Inc. Bislang ist allerdings nicht bekannt, woran der ehemalige Capcom-Veteran arbeitet. Laut eigenen Aussagen möchte er sich zukünftig aber auf neue Projekte konzentrieren, die womöglich nicht mehr im Survival-Horror-Genre angesiedelt sind.

