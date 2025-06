The Witcher 4: Neue Spielszenen diese Woche – CD Projekt gewährt technische Einblicke

CD Projekt Red präsentiert beim State of Unreal 2025 neue Szenen aus “The Witcher 4". Die Veranstaltung ist Teil des Unreal Festivals in Orlando und stellt Entwicklungen rund um die Unreal Engine 5 in den Fokus.

Am 3. Juni 2025 richtet Epic Games im Rahmen des Unreal Festivals das diesjährige State-of-Unreal-Event aus. Unter anderem wird CD Projekt Red vertreten sein – mit einer technischen Präsentation von “The Witcher 4”.

Die Teilnahme des Entwicklers am State of Unreal 2025 wurde über den offiziellen X-Account des Studios angekündigt. Geplant ist eine Tech-Demo, die zentrale Technologien und Features aus “The Witcher 4” veranschaulichen soll. Laut der Ankündigung bezieht sich die Präsentation nicht nur auf das Spiel selbst, sondern auch auf Systeme, die über das Projekt hinaus Anwendung finden.

Das State of Unreal ist ein jährlich stattfindendes Event von Epic Games, das aktuelle Fortschritte rund um die Unreal Engine ins rechte Licht rücken soll. Die diesjährige Ausgabe ist Teil des Unreal Festivals in Orlando, Florida, und wird als Livestream über YouTube und Twitch übertragen. CD Projekts Auftritt ist für den 3. Juni um 15:30 Uhr geplant.

„Wir freuen uns darauf, einige der innovativen Technologien und Features zu präsentieren, die The Witcher 4 und mehr antreiben werden“, so der Entwickler. Die anstehende Demo ist die erste offizielle Präsentation seit der Trailer-Veröffentlichung bei den Game Awards im Dezember 2024:

The Witcher 4 erscheint nicht vor 2027

“The Witcher 4”, intern unter dem Codenamen „Polaris“ geführt, befindet sich seit Ende 2024 in der Vollproduktion. Über 420 Entwickler arbeiten aktuell an diesem Titel. Das Spiel bildet den Auftakt zu einer neuen Trilogie im „Witcher“-Universum. Ein Veröffentlichungstermin wurde bislang nicht genannt. Mit dem Release ist jedoch nicht vor 2027 zu rechnen.

Im Mittelpunkt der Handlung von „The Witcher 4“ steht erstmals Cirilla Fiona Elen Riannon, genannt Ciri. Nach dem Bestehen des “Trial of the Grasses” tritt sie in die Fußstapfen ihres Ziehvaters Geralt von Riva. Der erste Auftrag führt sie in ein entlegenes Dorf, das von einem Wesen – dem sogenannten Bauk – bedroht wird.

Mit “The Witcher 4” setzt CD Projekt Red erstmals auf die Unreal Engine 5. Die Umstellung auf diese Technologie bedeutet einen Bruch mit der bisherigen hauseigenen REDengine und soll laut Entwicklerangaben eine noch realistischere Open-World-Erfahrung ermöglichen. Werkzeuge für narrative Gestaltung und dynamische Umgebungssysteme.

Neben “The Witcher 4” entstehen zwei weitere Titel innerhalb des „Witcher“-Franchise:

Ein Remake des ersten “The Witcher” von 2007 , umgesetzt vom Studio Fool’s Theory auf Basis der Unreal Engine 5.

, umgesetzt vom Studio Fool’s Theory auf Basis der Unreal Engine 5. Ein eigenständiges Projekt mit dem Codenamen „Sirius“, das Multiplayer-Elemente einführen soll und vom Bostoner Team entwickelt wird.

Auch der zuletzt veröffentlichte Teil erhält weitere Unterstützung. So wurde für “The Witcher 3” ein Patch angekündigt, der plattformübergreifende Mod-Unterstützung integriert.

