Xbox Games Showcase 2025: Termin, Live-Streams und Direct zu The Outer Worlds 2

In dieser Woche wird nicht nur das Summer Game Fest veranstaltet. Zudem möchte Microsoft Gaming in einer eigenständigen Show über die neusten Entwicklungen im Xbox-Portfolio informieren.

Der Xbox Games Showcase 2025 findet am Sonntag statt – für Europäer zu einer recht angenehmen Zeit. Schon um 19 Uhr geht es los. Allerdings wird es ein recht langer Abend. Direkt im Anschluss folgt die “The Outer Worlds 2 Direct”, eine ausführliche Präsentation des neuen Sci-Fi-Rollenspiels von Obsidian Entertainment.

Der Termin noch einmal in der Übersicht:

Wann? Sonntag, 8. Juni 2025

Sonntag, 8. Juni 2025 Welche Uhrzeit? Start um 19 Uhr

Viel ist zu den Inhalten nicht bekannt. Doch da immer mehr Xbox-Spiele auf der PS5 landen und Microsoft Gaming zunehmend zu einem Multiplattform-Publisher wird, dürften im Rahmen der Show auch PlayStation-Spieler nicht zu kurz kommen – zumal auch Partner-Studios involviert sind.

Microsoft selbst schreibt: „Diese Shows sind für uns alle bei Xbox immer ein besonderes Highlight, weil wir einen Vorgeschmack auf brandneue Spiele und Updates aus unseren eigenen Studios und von unseren fantastischen Partnern auf der ganzen Welt erhalten.“

Xbox Games Showcase 2025 im Livestream

Der Xbox Games Showcase 2025 als auch die Direct zu “The Outer Worlds 2” werden auf mehreren offiziellen Xbox-Kanälen im Livestream übertragen. Dabei stehen folgende Plattformen zur Verfügung:

Neu in diesem Jahr ist die zusätzliche Übertragung über TikTok, wo Moderator Ethan Rothamel zusammen mit Creator Senpapi Gabe durch das Event führt. Auch über Steam ist ein Stream geplant.

Sprachen und Barrierefreiheit der Übertragung

Laut Microsoft sind die Events mit einem breiten Angebot an Sprachoptionen ausgestattet. Der Livestream auf YouTube.com/Xbox enthält englische Untertitel. Über die regionalen Xbox-Kanäle sind lokalisierte Sprachoptionen wählbar.

Live-Untertitel (Auswahl): Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Japanisch, Arabisch, Koreanisch u.a.

Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Japanisch, Arabisch, Koreanisch u.a. Nach der Ausstrahlung kommen weitere Sprachversionen hinzu (Auswahl): Russisch, Schwedisch, Niederländisch, Hindi, Ukrainisch, Vietnamesisch

Zudem bietet Xbox in englischer Sprache barrierefreie Versionen an, darunter Audiodeskription via YouTube.com/Xbox, amerikanische Gebärdensprache via YouTube.com/Xbox und Twitch.tv/XboxASL sowie britische Gebärdensprache via YouTube.com/XboxOn.

Für alle, die sich den Xbox Games Showcase 2025 nicht live anschauen können oder wollen, werden auf dem offiziellen Xbox Wire zeitnah ausführliche Informationen bereitgestellt, verspricht Microsoft.

Summer Game Fest als Auftakt zum Wochenende

Bereits zwei Tage zuvor, am 6. Juni 2025, findet das Summer Game Fest statt. Das Eröffnungsevent wird ab 23:00 Uhr deutscher Zeit live übertragen – u.a. auf YouTube, Twitch, Facebook, TikTok und X. Wie in den Vorjahren ist eine etwa zweistündige Show geplant, die von Geoff Keighley moderiert wird.

PLAY3.DE wird über beide Events berichten, sodass die wichtigsten Informationen im Anschluss im News-Stream zu finden sind. Den größten Teil der Shows dürften einmal mehr simple Trailer einnehmen.

Was haltet ihr von den Shows? Werdet ihr sie euch live anschauen?

