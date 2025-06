Death Stranding 2: Test-Wertungen vor dem Launch – Review-Embargo enthüllt

Das Review-Embargo für „Death Stranding 2: On the Beach" endet schon bald. Die ersten Bewertungen erscheinen vor dem offiziellen Release am 26. Juni 2025.

Die Veröffentlichung von „Death Stranding 2: On the Beach“ rückt näher. Und das Interesse an ersten Einschätzungen seitens der Fachpresse wächst. Ob sich der Kauf des neusten Kojima-Titels lohnt, erfahren Spieler vor dem Launch. Das Review-Embargo steht fest.

Tests und Wertungen zu Death Stranding 2 haben einen Termin

Den Informationen des bekannten Videospiel-Insiders Shinobi zufolge endet das Test-Embargo von „Death Stranding 2“ am Montag, 23. Juni 2025 um 14 Uhr. Ab diesem Zeitpunkt dürfen Redaktionen weltweit ihre Testberichte veröffentlichen und bei Metacritic und Opencritic formen sich die Gesamtscores.

Der Zeitpunkt liegt – abgesehen vom 48-Stunden-Frühzugang beim Kauf der Deluxe Edition – ganze drei Tage vor dem Marktstart der PS5-exklusiven Fortsetzung. Für gewöhnlich lässt ein solch früher Embargo-Termin Rückschlüsse auf das Vertrauen des Studios in die Qualität des Spiels zu. Laut Kojima sind die bisherigen Einschätzungen aber ohnehin zu positiv gestimmt:

Vor dem Ablauf des Embargos plant Hideo Kojima ein finales Event zu „Death Strandung“. Hier sollen weitere Informationen zum Spiel präsentiert werden, ohne dass es zu Spoilern kommt.

Neue Geschichte und mehr Death Stranding geplant

„Death Stranding 2: On the Beach“ ist die direkte Fortsetzung des 2019 erschienenen „Death Stranding“. Erneut steht Sam Porter Bridges, gespielt von Norman Reedus, im Mittelpunkt der Geschichte. Bekannte Charaktere wie Fragile (Léa Seydoux) kehren zurück, ergänzt durch neue Rollen von Elle Fanning und Shioli Kutsuna.

Die Fortsetzung behandelt einmal mehr existenzielle Themen und reflektiert dabei auch gesellschaftliche Entwicklungen, wie etwa nach der COVID-19-Pandemie. Isolation, Verbindung und Gemeinschaft bilden wichtige Motive der neuen Handlung.

Spielerisch bietet „Death Stranding 2“ eine erweiterte offene Welt mit neuen Schauplätzen und Fortbewegungsmitteln wie dem Tri-Cruiser. Auch neue Gameplay-Mechaniken kommen zum Einsatz. In puncto Präsentation erwartet Spieler ein gewohnt cineastischer Stil mit musikalischer Begleitung unter anderem von Woodkid.

Neben dem Spiel arbeitet Hideo Kojima an einem Live-Action-Film zur Marke „Death Stranding“. Zudem wurde kürzlich die Entwicklung eines Anime-Ablegers offiziell bestätigt. Langfristig könnte die Serie auch unabhängig vom Schöpfer weitergeführt werden. Kojima hat angedeutet, dass er Ideen für mögliche Fortsetzungen habe, diese aber nicht zwingend selbst umsetzen wolle.

„Death Stranding 2: On the Beach“ erscheint am 26. Juni 2025 exklusiv für die PS5 – und zwar in mehreren Editionen. Dazu gehört eine umfangreiche Collector’s Edition mit speziellen Inhalten.

