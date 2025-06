Dying Light The Beast: Termin und Gameplay vor Enthüllung und ihr könnt live dabei sein

Techland möchte in dieser Woche erstmals ausführliches Gameplay zu "Dying Light: The Beast" präsentieren und zugleich das Veröffentlichungsdatum enthüllen.

Allzu viel hat Techland zu „Dying Light: The Beast“ in letzter Zeit nicht preisgegeben. Unter anderem warten viele Spieler auf den finalen Veröffentlichungstermin. Hierbei handelt es sich um ein Geheimnis, das in dieser Woche gelüftet wird.

Techland hat bestätigt, dass während Geoff Keighleys Auftaktveranstaltung zum Summer Game Fest 2025 – also am kommenden Freitag – sowohl ein umfassender Gameplay-Trailer als auch der Release-Termin von „Dying Light: The Beast“ gezeigt werden. Der neue Trailer soll mehr Spielszenen enthalten als bisherige Teaser und erstmals einen vollständigen Eindruck vom Spiel vermitteln.

Alle wichtigen Informationen zum Summer Game Fest haben wir nachfolgend zusammengefasst:

Kyle Crane kehrt zurück

„Dying Light: The Beast“ war ursprünglich als Erweiterung für „Dying Light 2“: Stay Human vorgesehen, wurde nach einem Leak im Jahr 2023 jedoch in ein eigenständiges Spiel umgewandelt. Laut Techland fällt der Umfang kürzer aus als bei den Vorgängern, führt aber die Geschichte von Kyle Crane fort. Er ist auch der Protagonist aus dem ersten „Dying Light“.

Die Handlung spielt in der offenen Welt von Castor Woods, einem einst beliebten Touristenziel, das nun von Zombies und feindlichen Fraktionen beherrscht wird. Das Gameplay kombiniert die bekannten Parkour-Elemente und den Tag-Nacht-Zyklus der Serie mit neuen Fähigkeiten: Crane kann nun in den „Beast Mode“ wechseln, der ihm übermenschliche Kräfte verleiht.

Für bestimmte Spielergruppen gibt es außerdem eine Besonderheit: Besitzer der Ultimate Edition von „Dying Light 2“ erhalten „Dying Light: The Beast“ kostenlos. Diese Edition wurde allerdings am 30. September 2024 aus dem Verkauf genommen.

Wir konnten bereits einen Blick auf das neue Spiel werfen:

Trotz des Fokus auf „The Beast“ arbeitet Techland an neuen Inhalten für „Dying Light 2“. Für 2025 sind unter anderem ein Halloween-Event, ein größeres Herbst-Update sowie ein weiteres Winter-Tales-Event geplant. Auch an Erweiterungen und Verbesserungen wird gearbeitet, darunter neue Waffenklassen, zusätzliche Ausrüstungsoptionen, grafische Verbesserungen und ein Ausbau der Community-Map-Unterstützung.

Der Release von „Dying Light: The Beast“ ist für den Sommer 2025 geplant. Das Spiel erscheint für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC. Passend dazu hat Techland ein neues Videoformat gestartet, das an die frühere Serie „Dying 2 Know“ anknüpft. Darüber sollen regelmäßig neue Inhalte und Einblicke in die Entwicklung von „The Beast“ bereitgestellt werden.

