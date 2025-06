Elden Ring Nightreign: Schwierigkeit kein Problem? Game Director bezwingt alle Bosse solo

Am 30. Mai erschien mit „Elden Ring: Nightreign“ der neueste Titel des gefeierten Entwicklerstudios From Software. Und obwohl es sich lediglich um ein Koop-Spin-off handelt, ist das Interesse enorm und so gilt das Spiel schon jetzt als voller Erfolg. Wie die Verantwortlichen erst heute offiziell bekannt gegeben haben, konnten weltweit bereits über 3,5 Millionen Verkäufe erzielt werden.

Da es sich um einen Multiplayer-Ableger mit Roguelike-Elementen handelt, steht vor allem das Gameplay in Dreierteams im Fokus. Doch die Expeditionen im sich stetig verändernden Limveld lassen sich auch im Alleingang absolvieren. Aufgrund des Balancings und dem daraus resultierenden, zu hohen Schwierigkeitsgrad gab es in den letzten Tagen jedoch Kritik von Einzelspielern. Aus diesem Grund wurde auch erst gestern ein Update veröffentlicht, das das Solo-Spiel vereinfacht.

Doch jetzt meldete sich Game Director Junya Ishizaki zu diesem Thema zu Wort und machte deutlich, dass der Schwierigkeitsgrad eigentlich gar kein Problem sei: Sämtliche Inhalte von „Elden Ring: Nightreign“ würden sich auch alleine erleben und bewältigen lassen.

„Ich möchte, dass ihr das Selbstvertrauen habt, es selbst zu versuchen“

In einem aktuellen Interview mit CNET versicherte Ishizaki, dass es „durchaus möglich“ sei, jeden Boss in „Elden Ring: Nightreign“ auch im Alleingang zu bezwingen. Er selbst sei der beste Beweis dafür: Wie er im Gespräch enthüllte, habe er jeden Boss und auch jeden Nachtfürsten im Spiel besiegt – sowohl alleine als auch gemeinsam mit anderen Spielern und sogar ohne Relikte.

So sagte der Game Director im Interview: „Ja, ich kann euch hoffentlich die Gewissheit geben, dass ich alle Bosse des Spiels besiegt habe. Ich habe alles gesehen, was es zu bieten hat, sowohl im Mehrspieler- als auch im Einzelspielermodus.“

Damit möchte Ishizaki der „Nightreign“-Community deutlich machen, dass sie die Herausforderung nicht scheuen müssen: „Ich möchte, dass ihr und die Spieler wisst, dass dies sehr wohl möglich ist“, so der Entwickler weiter, „und ich möchte, dass ihr das Selbstvertrauen habt, es selbst zu versuchen.“

Ishizaki besiegte alle Bosse – auch „ohne Relikte“

Wie Ishizaki ebenfalls im Interview durchblicken ließ, habe er die Bosse im Spiel aber nicht einfach nur alleine besiegt, sondern auch „ohne Relikte“. Demnach hat der Game Director es geschafft, alle Herausforderungen zu bewältigen, ohne sich passive Vorteile durch Ausrüstungsgegenstände, die sowohl die Offensive als auch Defensive stärken können, zunutze zu machen.

Dass es durchaus möglich ist, die Bosse in „Elden Ring: Nightreign“ im Alleingang zu bezwingen, hatte vor wenigen Tagen auch der „Sekiro“-Profi Ongbal bewiesen: In einem Video demonstrierte er, wie er den finalen Boss des Spiels – Heolstor the Nightlord – ohne die Hilfe anderer Spieler besiegt.

Unterdessen kündigte FromSoftware bereits Duo-Expeditionen für „Elden Ring: Nightreign“ an, sodass Spieler „zu einem späteren Zeitpunkt“ auch zu zweit losziehen können. Diese Option wurde den Entwicklern zufolge während der Arbeiten am Spiel einfach „übersehen“. Außerdem werden im Laufe des Jahres noch neue Ergänzungen implementiert und auch ein DLC wurde bereits in Aussicht gestellt.

