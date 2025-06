Elden Ring Nightreign: Techniktest enttäuscht – auch hinsichtlich der PS5 Pro

„Elden Ring: Nightreign“ erweitert das bekannte Soulsborne-Universum um ein strategisch orientiertes Multiplayer-Format. Doch wie schlägt sich der neue Titel von FromSoftware auf technischer Ebene? Dieser Frage hat sich Digital Foundry angenommen – mit teils ernüchterndem Ergebnis.

Im Vergleich zur Netzwerk-Beta von „Elden Ring: Nightreign“ hat sich laut Digital Foundry wenig verändert. Im Grafikmodus mit fixer 4K-Auflösung erreicht die PS5 beim typischen Open-World-Gameplay zwischen 30 und 45 Bilder pro Sekunde – im besonders anspruchsvollen Limveld-Gebiet sinkt die Bildrate teils auf 39 FPS. Die Xbox Series X bewegt sich auf ähnlichem Niveau.

Ein Raytracing-Modus, wie er im Hauptspiel „Elden Ring“ verfügbar ist, fehlt in „Nightreign“ vollständig. Auch ein Upgrade für die PS5 Pro bleibt aus. Auf der neuen Konsole wird lediglich die Standard-PS5-Version ausgeführt. Zwar profitiert „Nightreign“ auf der leistungsfähigeren Hardware von einer stabileren Framerate und einer etwas besseren Bildqualität, zusätzliche Modi oder Optimierungen gibt es jedoch nicht.

„Es ist ein besorgniserregender Präzedenzfall, dass ein neuer Release die Pro-Hardware komplett vernachlässigt“, resümiert Digital Foundry trotz der kleineren Vorteile.

Framerate-Modus als beste Wahl

Die verschiedenen Grafikmodi unterscheiden sich in Auflösung und Performance. Der Framerate-Modus reduziert die native Auflösung auf mindestens 1440p, um eine höhere Bildrate zu ermöglichen. Auf der PS5 liegt diese dann zwischen 40 und 60 FPS, bleibt jedoch meist außerhalb des idealen Bereichs für VRR. Die Xbox Series X profitiert hier von einem breiteren VRR-Fenster (40–60 Hz statt 48–60 Hz auf der PS5), was für ein insgesamt stabileres Spielerlebnis sorgt.

Die Xbox Series S strebt im Framerate-Modus eine Auflösung zwischen 1008p und 1440p an. Trotz reduzierter Effekte wie globaler Schatten und Umgebungsverdeckung liefert sie eine solide Darstellung, bewegt sich jedoch meist im Bereich von 30 bis 40 FPS – meist im unteren Bereich.

Die PS5 Pro erreicht in diesem Modus überwiegend 50 bis 60 FPS. In einigen Szenen, etwa bei der Erkundung von Limveld, sinkt die Bildrate auf rund 40 FPS. Im Durchschnitt erreicht Sonys neue Konsole in einem abgestimmten Vergleichs-Tutorial-Lauf rund 47 FPS und schneidet damit am besten ab – auch hinsichtlich der Auflösung. Hier sind es in der Regel 1512p bis 4K, die erreicht werden. Dahinter folgen die PS5 und Xbox Series X mit jeweils im Schnitt etwa 35 FPS, während die Series S mit rund 32 FPS etwas zurückliegt.

Laut Digital Foundry bleibt die technische Umsetzung von „Elden Ring: Nightreign“ weitgehend auf dem Stand der Beta-Version. Selbst in zentralen Bereichen wie dem Roundtable Hold sind keine sichtbaren Verbesserungen erkennbar.

Auch ältere Konsolen wie die PS4 haben weiterhin zu kämpfen: Unregelmäßiges Frame-Pacing, eine anvisierte Bildrate von 30 FPS – in der Praxis oft nur 20 bis 30 FPS – sowie deutliche grafische Abstriche machen das Spiel auf der Last-Gen-Hardware nur bedingt empfehlenswert. Den kompletten Bericht von Digital Foundry könnt ihr euch hier anschauen.



