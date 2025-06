Elden Ring Nightreign: Voller Erfolg? FromSoftware enthüllt beeindruckende Zahl und verspricht mehr

Am 30. Mai 2025 erschien mit „Elden Ring: Nightreign“ ein weiterer Titel im Universum von „Elden Ring“. Der neue Ableger kombiniert Roguelike-Elemente mit kooperativem Gameplay – und scheint sich einer ziemlichen Beliebtheit zu erfreuen. Darauf deuteten bereits die Steam-Zahlen hin.

Heute folgte eine offizielle Absatzzahl: Bandai Namco und FromSoftware gaben bekannt, dass „Elden Ring: Nightreign“ weltweit mehr als 3,5 Millionen Mal ausgeliefert und digital verkauft wurde.

Die genannte Zahl spiegelt nicht gänzlich die Durchverkäufe an die Endkunden wider. Doch beim mittlerweile recht hohen Anteil der Digitalverkäufe sollte die Differenz nicht allzu groß sein. Auslieferungen wiederum sind Verkäufe an den Handel, wo ein gewisser Lagerbestand zu berücksichtigen ist.

FromSoftware und Bandai Namco bedanken sich bei den Spielern von „Elden Ring Nightreign“.

Der Verweis auf „3,5 Millionen Nightfarers“ mag zunächst recht schwammig erscheinen, da auch die Spielerzahl gemeint sein könnte. Allerdings: Bereits am ersten Tag nach der Veröffentlichung erreichte „Elden Ring Nightreign“ über zwei Millionen abgesetzte Exemplare. Hier erfolgte die Ankündigung in den sozialen Medien ähnlich. In der nachfolgenden Pressemeldung war dann klar von Verkäufen die Rede. Inbegriffen ist der Absatz auf PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und PC via Steam.

Wie sich „Elden Ring Nightreign“ im Test von PLAY3.DE geschlagen hat, erfahrt ihr nachfolgend:

Download-Content für Elden Ring Nightreign

„Elden Ring Nightreign“ vereint Elemente verschiedener Genres – darunter Soulslike, Roguelike und Battle Royale. Mit der Veröffentlichung beginnt eine erweiterte Content-Phase: So sind klassische DLC-Ergänzungen und regelmäßige Updates geplant.

FromSoftware werkelt an überarbeiteten Boss-Kampfmechaniken sowie der Einführung sogenannter Duo-Expeditionen. Bisher bietet „Elden Ring Nightreign“ lediglich Solo-Partien sowie einen Koop-Modus für drei Spieler.

Der Solo-Modus erhielt in dieser Woche Verbesserungen, die das Gameplay einfacher gestalten sollen. Zuvor konnten die Einzelpartien nicht uneingeschränkt empfohlen werden. Wir berichteten:

Bandai Namco und From Software schreiben zum Post-Launch-Support: „Die Nacht ist noch lange nicht vorbei. Zusätzlich zum DLC, der später in diesem Jahr veröffentlicht wird, werden nach und nach neue Ergänzungen implementiert, darunter verbesserte Kämpfe gegen bestehende Nightlords ab diesem Monat sowie Duo-Expeditionen zu einem späteren Zeitpunkt.“ Es folgte ein Dank an alle Spieler für die Unterstützung.

Die Geschichte von „Elden Ring Nightreign“ steht unabhängig vom Hauptspiel, erweitert das „Elden Ring“-Universum jedoch durch neue erzählerische Elemente, Quests und Gebiete. Damit richtet sich der Titel sowohl an erfahrene Spieler als auch an Einsteiger, die ein taktisch geprägtes, kooperatives Erlebnis im bekannten Universum suchen. Die Disk-Version für PS5 gibt es unter anderem bei Amazon.

