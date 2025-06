God of War: Wird Kratos‘ Griechenland-Rückkehr ein 2.5D-Metroidvania? Insider heizen Gerüchte an

God of War:

Wird das nächste Abenteuer von Kratos, in dem er nach Griechenland zurückkehrt, womöglich ein 2.5D-Metroidvania? Gerüchte über ein kleineres Spiel dieser Art kursieren kurz vor der morgigen State of Play und werden von zwei bekannten Insidern befeuert.

Am heutigen Nachmittag hat Sony bekannt gegeben, dass morgen Abend um 23 Uhr unserer Zeit eine neue Ausgabe der State of Play ausgestrahlt wird. 40 Minuten lang wird der PlayStation-Hersteller bereits im Vorfeld des diesjährigen Summer Game Fest einen Ausblick auf kommende Spiele für die PS5 gewähren.

Doch was erwartet die Zuschauer? Die Gerüchteküche brodelt, und aktuell heizen neue Spekulationen um das nächste „God of War“ die Stimmung an. Obwohl nicht direkt erwähnt wird, dass der Titel bereits morgen gezeigt wird, sind sich gleich zwei bekannte Insider einig: Kratos‘ nächstes Abenteuer könnte eine unerwartete Richtung einschlagen.

Insider-Gerüchte zu einem „kleineren“ God of War

Sowohl der bekannte Branchenkenner Tom Henderson von Insider Gaming als auch Giant-Bomb-Journalist Jeff Grubb sind der Meinung, dass das nächste „God of War“-Spiel ein 2.5D-Metroidvania werden könnte. Zudem soll es sich um ein deutlich kleineres Spiel handeln. Vergleichbar wäre der Titel dann wohl mit Metroidvanias wie „Prince of Persia: The Lost Crown“.

„Ich höre viele Gerüchte über das 2.5D-/Metroidvania-Spiel, oder wie auch immer es letztendlich aussehen wird. Es scheint einen deutlich kleineren Umfang zu haben, als ich zuerst annahm“, schrieb Henderson in einem Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst X, als er gefragt wurde, ob das „God of War“-Spin-off, über das bereits gemunkelt wurde, auf der State of Play zu sehen sein wird. Grubb untermauerte Hendersons Beitrag mit einem einfachen „Genau“.

Von Prequel-Gerüchten bis zur Remaster-Sehnsucht

Die ersten Gerüchte über ein mögliches Spin-off der „God of War“-Reihe tauchten bereits Anfang Februar auf: Damals war es ebenfalls der bekannte Insider Henderson, der eine Rückkehr von Kratos nach Griechenland ins Gespräch brachte. Seine Andeutungen sprachen von einem möglichen Prequel, das einen jungen Kratos zeigen und sich vor allem auf die Beziehung zu seinem Vater Zeus konzentrieren könnte.

Im vergangenen März erhielten diese Gerüchte dann eine weitere Bestätigung durch Jeff Grubb. Er stellte klar: „OK. Alle fragen ständig danach. Also habe ich versucht, mehr herauszufinden. Es wird dieses Jahr noch etwas zu God of War in Griechenland herauskommen. Aber es ist keine Remaster-Sammlung. Es ist ein neues Nebengeschichtenprojekt.“

Währenddessen sehnt sich die Fangemeinde weiterhin nach der von Grubb erwähnten Remaster-Sammlung, die laut Gerüchten neben den ersten drei Hauptteilen auch „Ascension“ und die beiden PSP-Ableger „Chains of Olympus“ und „Ghost of Sparta“ in aufpolierter Form enthalten soll.

Eigentlich hatte die Community gehofft, die Ankündigung würde pünktlich zum 20. Jubiläum der Reihe im März dieses Jahres erfolgen, doch Santa Monica hatte keine Neuigkeiten parat. Es bleibt also spannend, ob und vor allem was Sony morgen Abend im Rahmen der State of Play zu „God of War“ präsentieren wird.

