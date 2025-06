Helldivers 2: Replika-Helme für angehende Über-Erden-Bürger jetzt vorbestellbar

„Helldivers 2“-Entwickler Arrowhead veröffentlicht in Zusammenarbeit mit Dark Horse Comics insgesamt drei Repliken von Helmen aus dem Spiel im Maßstab 1:4, die sich Fans ins Regal stellen können. Vorbestellungen sind ab sofort möglich.

Nachdem sich „Helldivers 2“ im vergangenen Jahr als einer der größten Erfolge für Sony entpuppte, erfreut sich der Multiplayer-Shooter auch nach wie vor großer Beliebtheit. Wie Entwickler Arrowhead Games erst vor zwei Wochen bekannt gegeben hat, verzeichnet man jede Woche rund 2,5 Millionen Spieler.

Beflügelt wurden die Spielerzahlen auch durch das zuletzt veröffentlichte Update mit dem Titel „Herz der Demokratie“, das den Kampf auf die Über-Erde brachte. Und passend zum Popularitätsschub hat Arrowhead nun gemeinsam mit Dark Horse Comics drei Repliken bekannter „Helldivers 2“-Helme angekündigt, die ab sofort vorbestellt werden können.

Detaillierte Repliken bekannter Helm-Designs fürs Regal

Im Maßstab 1:4 können die Sammlerstücke zwar nicht selbst getragen werden, machen dafür aber einen guten Eindruck im Regal. Das Design der Helme basiert dabei auf drei bekannten Designs aus dem Spiel: Die Variante „B01 Taktischer Helm“ entspricht der Standarduniform, während der zweite Helm „DP-40 Held der Föderation“ aus der Basis-Kriegsanleihe stammt. Der dritte Helm, „AF-91 Feldchemiker“, kam hingegen mit der Kriegsanleihe „Chemische Offensive“ 2024 ins Spiel.

Die Helme sind aus Polyresin gefertigt und jeweils 115 mm hoch sowie 64 mm breit. Der Preis pro Helm beträgt 59,99 US-Dollar. Beim Kauf von zwei Helmen wird ein Rabatt von 10 Dollar gewährt, und bei Bestellung aller drei Varianten sogar eine Gutschrift von 20 US-Dollar. Vorbestellungen sind ab sofort über Dark Horse Direct oder teilnehmende Comic-Shops möglich. Die Auslieferung ist allerdings erst für das zweite Quartal 2026 geplant.

Arrowhead arbeitet bereits am nächsten Projekt

Währenddessen arbeitet Arrowhead Games hinter den Kulissen bereits am nächsten Projekt. Um was genau es sich dabei handelt, ist bislang aber noch nicht bekannt. Mitte Mai erklärte Shams Jorjani, seines Zeichens CEO des Studios, jedoch, dass man völlige kreative Freiheit genießen würde. Schließlich ist man aufgrund des Erfolgs von „Helldivers 2“ nicht mehr auf die finanzielle Unterstützung eines Publishers angewiesen.

Aus diesem Grund wird Arrowhead für sein kommendes Spiel auch nicht erneut mit Sony beziehungsweise PlayStation zusammenarbeiten. Laut Jorjani habe diese Entscheidung aber nichts mit möglichen Differenzen zu tun: „Auf keinen Fall. PlayStation ist großartig. Ohne sie gäbe es keine Helldivers. Wir sind offen dafür, auch in Zukunft wieder mit ihnen zusammenzuarbeiten. Sie sind unglaublich spiel-/entwicklungsorientiert. Solide Partner. Das sage ich so, wie es ist.“

Und trotz des neuen Projekts wird es in Zukunft auch für „Helldivers 2“ weitergehen, sodass sich die Spieler auf weitere Inhalte freuen können. Bereits Ende Januar versicherte Jorjani, dass man das Spiel so lange unterstützen werde, wie „die Leute spielen“. „Wenn wir es 10 Jahre lang durchhalten können, werden wir es tun“, so der CEO.

