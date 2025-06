Hollow Knight Silksong: Neuer Hinweis weckt Hoffnung – Große Überraschung beim Summer Game Fest? 

Wird die sechsjährige Wartezeit auf „Hollow Knight: Silksong“ schon in Kürze ein Ende finden? Neueste Hinweise deuten darauf hin, dass das lang ersehnte Indie-Abenteuer im Rahmen des Summer Game Fest nicht nur gezeigt, sondern sogar veröffentlicht werden könnte.

Nach dem Erfolg von „Hollow Knight“ wurde mit „Hollow Knight: Silksong“ bereits 2019 eine Fortsetzung angekündigt. Doch seit dem warten die Fans vergeblich auf das neue Metroidvania-Abenteuer von Indie-Entwickler Team Cherry.

Doch womöglich könnte die sechsjährige Wartezeit schon in wenigen Tagen ein Ende finden. So startet am kommenden Freitag bekanntlich das diesjährige Summer Game Fest und die Fans haben jetzt einen neuen Hinweis entdeckt, der darauf hindeutet, dass womöglich eine große Überraschung im Rahmen des Gaming-Events erfolgen könnte.

Shadow Drop von Hollow Knight zum SGF?

Wie TheGamer berichtet, wurde die Steam-Seite laut der Website SteamDB am 3. Juni um 3:44 Uhr UTC und somit erst kürzlich aktualisiert. Der Grund: Ein neues „Depot“, das die Zahlungsarten „Store oder CD-Key“ hinzufügte. Dadurch lässt sich vermuten, dass „Hollow Knight: Silksong“ offenbar für den Kauf und somit auch für den Release vorbereitet wird.

Und da in nur drei Tagen das Summer Game Fest beginnt, sehen die Fans natürlich einen Zusammenhang. Währen ursprünglich mit einem Auftritt des Spiels in Form eines neuen Trailers gerechnet wurde, hofft ein großer Teil der Community nun auf eine überraschende Veröffentlichung des Spiels – einen sogenannten Shadow Drop.

Entsprechend aufgeregt zeigen sich die Fans auch auf Reddit. „GEOFF. GEOFF, wirst du es heimlich veröffentlichen? GEOFFREY, hör zu“, schrieb appleappleappleman, während sich LittleGoblinBoy fast schon traurig zeigte: „Irgendwie werde ich ein bisschen traurig sein, wenn dieses Spiel endlich herauskommt. Das endlose Warten auf Silksong begleitet mich schon so lange, dass es sich vertraut und tröstlich anfühlt. Wie ein alter Freund, von dem wir uns bald endgültig verabschieden müssen.“

Gerüchte und Hinweise verdichten sich

Ob „Hollow Knight: Silksong“ direkt am Freitagabend, dem 6. Juni 2025 um 23 Uhr unserer Zeit, wenn das SGF-Showcase mit Host Geoff Keighley beginnt, seinen Auftritt bekommt, oder aber erst am darauffolgenden Sonntagabend um 19 Uhr im Rahmen des großen Xbox Games Showcase, lässt sich derzeit noch nicht sagen. Doch bereits 2022 wurde das Indie-Spiel auf dem Microsoft-Event gezeigt.

Dass „Silksong“ wohl tatsächlich im Rahmen des Summer Game Fest zu sehen sein wird, deutete zuletzt auch der bekannte Insider eXtas1s an. Er sprach zudem von einer Veröffentlichung, die noch vor dem Abschluss von Microsofts aktuellem Geschäftsjahr und somit spätestens bis zum 30. Juni 2025 erfolgen soll. Untermauert wurde dies erst kürzlich, nachdem die offizielle Produktseite zum Spiel im Xbox Store aktualisiert wurde – erstmals seit November letzten Jahres.

Erscheinen soll „Hollow Knight: Silksong“ für die PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch und Switch 2 sowie für den PC.

