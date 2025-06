IO Interactive: Entwickler lädt zum großen Showcase mit Enthüllung von 007 First Light, MindsEye & Hitman – Termin & Livestream

Entwicklerstudio IO Interactive wird im Rahmen des Summer Game Fest zum ersten Mal ein großes Showcase veranstalten. Die Präsentation verspricht Neuigkeiten zu „Hitman: World of Assassination“, „007 First Light“ und „MindsEye“. Außerdem erwartet die Zuschauer, die das Event per Livestream verfolgen können, einige Überraschungen.

Das diesjährige Summer Game Fest, das vom 6. bis 9. Juni 2025 in Los Angeles stattfindet, erhält Zuwachs: Neben dem großen Showcase von Geoff Keighley, der Future Games Show, dem Xbox Games Showcase und weiteren Events veranstaltet nun auch das dänische Entwicklerstudio IO Interactive erstmals eine eigene Live-Präsentation.

So haben die durch die „Hitman“-Reihe bekannten Entwickler den ersten IOI Showcase angekündigt. Das Event findet live vor Ort in Los Angeles statt und wird natürlich auch per Livestream übertragen. Zuschauer aus Deutschland müssen sich allerdings einen Wecker stellen oder lange wach bleiben: Die Präsentation beginnt am 7. Juni, in der Nacht von Freitag auf Samstag, um 3 Uhr unserer Zeit.

IOI Showcase: Trailer, Ankündigungen, Gameplay und mehr

Die Veranstalter versprechen neue Details zu den eigenen Spielen, aber auch zu Titeln aus dem Publisher-Zweig IOI Partners. Zuschauer können sich unter anderem auf Trailer, Ankündigungen, Gameplay-Vorführungen und ein Live-Q&A mit den Entwicklern freuen. Neben den Spielen soll außerdem auch Neuigkeiten zur hauseigenen Glacier-Engine geben.

Im Mittelpunkt des ersten IOI Showcase werden aber vor allem folgende drei Titel stehen:

Hitman: World of Assassination – Das Hitman-Franchise feiert dieses Jahr 25-jähriges Jubiläum und dazu zeigt IOI kommende Inhalte für Hitman: World of Assassination und Kooperationen rund um das Hitman-Franchise.

– Das Hitman-Franchise feiert dieses Jahr 25-jähriges Jubiläum und dazu zeigt IOI kommende Inhalte für Hitman: World of Assassination und Kooperationen rund um das Hitman-Franchise. MindsEye – MindsEye wird von Build A Rocket Boy entwickelt und von IOI Partners veröffentlicht. Der narrative Action-Adventure-Thriller ist in der nahen Zukunft in der Stadt Redrock angesiedelt und erscheint am 10. Juni 2025.

– MindsEye wird von Build A Rocket Boy entwickelt und von IOI Partners veröffentlicht. Der narrative Action-Adventure-Thriller ist in der nahen Zukunft in der Stadt Redrock angesiedelt und erscheint am 10. Juni 2025. 007 First Light – 007 First Light, entwickelt von IO Interactive, ist der Titel des heißerwarteten Standalone-James Bond-Spiels, das im Laufe dieser Woche revealed wird.

„Dieses Event feiert unsere 25-jährige Geschichte mit dem Hitman-Franchise und bietet tiefgehende Einblicke in die vielfältige Zukunft unseres Studios“, so Hakan Abrak, CEO von IO Interactive. „Wir haben einige wirklich spannende Überraschungen vorbereitet.“

Darüber hinaus stellen die Veranstalter einige Überraschungen und Ehrengäste in Aussicht. Live mitverfolgt werden kann das IOI Showcase auf den Kanälen des Studios via Twitch, YouTube und TikTok. Auf Twitch und TikTok können die Zuschauer zudem einzigartige Drops durchs Zusehen freischalten.

007 First Light: Der Aufstieg von James Bond

Ein Höhepunkt des IOI Showcase dürfte „007 First Light“ sein, das neue James-Bond-Abenteuer des Studios, dessen Titel erst gestern offiziell enthüllt wurde. Zuvor wurde das Spiel, dessen Ankündigung bereits im November 2020 erfolgte, unter dem Codenamen „Project 007“ geführt. Bislang gab es allerdings nur einen Teaser-Trailer.

Im Rahmen des IOI Showcase ist nun mit handfesten Details und ersten konkreten Einblicken in das kommende Spiel zu rechnen, das den Aufstieg von James Bond zum bekannten Doppelnull-Agenten behandeln soll. Spieler können sich wahrscheinlich auf ein „Hitman“-ähnliches Erlebnis mit bekanntem Sandbox-Storytelling einstellen.

Zudem planen die Entwickler, „einen jungen Bond für Gamer zu schaffen; einen Bond, den die Gamer ihr Eigen nennen und mit dem sie wachsen können“. So verfolgt IO Interactive auch langfristige Pläne mit der Marke und hofft darauf, aus „007 First Light“ eine große Trilogie zu machen.

