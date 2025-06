Nach Death Stranding 2: Team geht in die Pause, doch Hideo Kojima arbeitet bereits am nächsten Spiel

Ende des Monats, genauer gesagt am 26. Juni 2025, wird mit „Death Stranding 2“ das nächste Werk von Hideo Kojima exklusiv für die PlayStation 5 erscheinen. Und nach der langen Entwicklung gönnt sich das Team von Kojima Productions jetzt erst einmal eine wohlverdiente Pause.

Doch nicht so Kojima. Während die meisten nach einem großen Projekt durchschnaufen würden, ist der Game Director und Gründer des Studios stattdessen schon mit den Arbeiten am nächsten Spiel beschäftigt – zum Leidwesen seiner Mitarbeiter. Das verriet er jetzt in der neuesten Ausgabe seiner Radiosendung „Koji10“ (via Genki_JPN).

Nimmt Kojima bereits die Arbeit an Physint auf?

An welchem Spiel genau Kojima jetzt arbeitet, nannte er nicht. Allerdings erwähnte er, dass die Produktion nach Abschluss der Arbeiten an „Death Stranding 2“ beginnen soll. Und da sich das Horrorspiel „OD“, das in Zusammenarbeit mit Microsoft und Regisseur Jordan Peele entsteht, bereits in der Produktion befindet, dürfte Kojima wohl seine Rückkehr zum Spionage-Stealth-Genre meinen: „Physint“.

Doch bei seinen Mitarbeitern kommt das wohl weniger gut an, wie er selbst verriet: „Es gefällt niemandem, wenn ich die Projektpläne zu diesem Zeitpunkt einreiche. Sie sagen dann: Hä? Ich dachte, du machst eine Pause. Aber du redest vom nächsten [Spiel].“ Seinem Team sei die Pause jedoch vergönnt.

Er bekräftigte aber auch, dass nach dem Release von „Death Stranding 2“ weiter an Fehlerbehebungen und entsprechenden Updates gearbeitet wird. Außerdem würde die 3D-Modellierer an Charakteren, Bossen, Waffen und weiteren Renderings für ein Artbook arbeiten. Besonders lang wird die Ruhephase demnach wohl nicht ausfallen.

Kojima stellt Entwicklungsdauer von fünf bis sechs Jahren in Aussicht

Zumal mit „Physint“ direkt die nächste Mammutaufgabe bevorsteht: Erst im vergangenen Monat hatte Kojima verlauten lassen, dass die Entwicklungsdauer des geistigen „Metal Gear“-Nachfolgers wohl fünf bis sechs Jahre betragen wird. Dementsprechend ist mit einem Release wohl auch erst 2030 oder 2031 zu rechnen – dann auch wahrscheinlich für die PS6.

„Metal Gear“ ist übrigens auch der Grund, warum sich Kojima dafür entschieden hat, ein weiteres Stealth-Spiel zu entwickeln. „Als ich aber während der Pandemie krank wurde, merkte ich, dass viele Leute wollten, dass ich etwas wie Metal Gear mache. Da hatte ich die Idee für ein neues Spionage-Spiel. Ich dachte darüber nach und fand die Idee gut“, erklärte er kürzlich in einem Interview.

Doch zunächst steht die Veröffentlichung von „Death Stranding 2“ bevor: Erst vor wenigen Tagen wurde ein Premieren-Event zum Spiel angekündigt, das am 8. Juni 2025 um 19 Uhr pazifischer Zeit (9. Juni, 4 Uhr unserer Zeit) stattfindet. Dort wird das Spiel wohl anhand einer Live-Präsentation ausführlich vorgestellt. Zudem dürfte während des Summer Game Fest-Showcases am kommenden Freitagabend der finale Trailer gezeigt werden.

