PS Plus im Juni 2025: Drei Essential-Neuzugänge zum Download bereit

PS Plus im Juni 2025:

Heute ist der erste Dienstag des neuen Monats, was traditionell bedeutet: Die Neuzugänge für PS Plus Essential sind da. Davon profitieren Mitglieder aller drei Stufen, also auch Extra- und Premium-Kunden.

Zum Line-up für Juni zählen insgesamt drei Spiele: Mit dabei sind “NBA 2K25”, ein Sportspiel von Visual Concepts, sowie das Horror-Adventure “Alone in the Dark” und der stylisierte Action-Titel “Bomb Rush Cyberfunk”.

PS Plus Essential: Neu im Juni 2025

Nachfolgend die komplette Übersicht mit weiteren Informationen zu den Spielen:

NBA 2K25 – PS5/PS4

Veröffentlicht im September 2024

Metascore: 79

User-Score: 5.1

Score im PS Store: 3.16

Preis im PlayStation Store: 79,99 Euro

Alone in the Dark – PS5

Veröffentlicht im März 2024

Metascore: 63

User-Score: 7.4

Score im PS Store:

Preis im PlayStation Store: 39,99 Euro

Bomb Rush Cyberfunk |- PS5/PS4

Veröffentlicht im August 2023

Metascore: 75

User-Score: 8.6

Score im PS Store: 4.86

Preis im PlayStation Store: 39,99 Euro

Mit “Destiny 2: Die finale Form” landete schon in der vergangenen Woche ein gesonderter Bonus im Essential-Angebot. Für alle Neuzugänge gilt: Sobald sie in die persönliche Bibliothek aufgenommen wurden, sind sie langfristig spielbar, auch nach dem Austausch des Essential-Angebotes im kommenden Monat.

Mit PS Plus Extra und Premium geht es weiter

Die Essential-Neuzugänge stellen jeden Monat nur den Anfang der Ankündigungen und Freischaltungen für PlayStation Plus dar. Mit einem zeitlichen Versatz von zwei Wochen folgen die für Extra und Premium geplanten Spiele.

Der nächste große Termin für die Extra- und Premium-Stufen ist der 11. Juni 2025. Hier werden die Neuzugänge für den laufenden Monat angekündigt. Die Freischaltung der neuen Inhalte erfolgt voraussichtlich am 17. Juni 2025 im Laufe des Vormittags.

Bereits bestätigt ist ein Day-One-Release: „FBC: Firebreak“ von Remedy Entertainment kommt in das Abo.

PS Plus: Drei Abo-Stufen mit unterschiedlichen Preisen und Vorteilen

PlayStation Plus ist ein kostenpflichtiger Abonnementdienst für die PlayStation-Plattformen und besteht aus drei Stufen: Essential, Extra und Premium. Sie kosten pro Jahr 71,99 Euro (Essential), 125,99 Euro (Extra) und 151,99 Euro (Premium).

Alle Abonnenten ab der Essential-Stufe erhalten monatlich Spiele, die dauerhaft ihrer digitalen Sammlung hinzugefügt werden können. Zusätzlich ermöglicht PS Plus den Zugang zu Online-Multiplayer-Modi vieler Spiele sowie exklusiven Rabatten im PlayStation-Store. Cloud-Speicher und Share-Play gehören ebenfalls zum Umfang.

Je nach gewähltem Modell erhalten Abonnenten erweiterte Funktionen:

PS Plus Extra : Essential-Inhalte und Zugriff auf einen umfangreichen Spielekatalog mit Blockbuster- und Indie-Titeln sowie Ubisoft+ Classics.

: Essential-Inhalte und Zugriff auf einen umfangreichen Spielekatalog mit Blockbuster- und Indie-Titeln sowie Ubisoft+ Classics. PS Plus Premium: Enthält alle Vorteile der Extra-Stufe sowie Cloud-Streaming, Testversionen neuer Spiele und einen Retro-Katalog mit Titeln älterer PlayStation-Generationen. Auch ausgesuchte Filminhalte sind inbegriffen.

Das alles gibt es momentan etwas günstiger: Dank der Days of Plays 2025 verkauft Sony das PS-Plus-Abo einige Tage lang etwas günstiger. Hier profitieren besonders Neukunden. Abonnenten mit einer laufenden Mitgliedschaft dürfen immerhin vergünstigt hochstufen.

