Split Fiction: Amazon soll an Filmrechten interessiert sein

Nach „A Way Out“ und „It Takes Two“ ist es den Hazelight Studios gelungen, mit „Split Fiction“ im März dieses Jahres den nächsten Koop-Hit abzuliefern. So konnte sich das Abenteuer um die beiden Autorinnen Zoe und Mio, die durch ein gescheitertes Experiment in ihren eigenen Geschichten landen, weltweit bereits vier Millionen Mal verkaufen.

Und bereits kurz nach dem Release ist auch die Filmbranche auf „Split Fiction“ aufmerksam geworden, sodass sich gleich mehrere Top-Studios aus Hollywood die Rechte für eine Film-Adaption sichern wollten. Und neuesten Berichten zufolge steht wohl ein Unternehmen kurz davor, erfolgreich aus diesem Bieterstreit hervorzugehen.

Bericht: Amazon zahlt 2 Millionen Dollar für Split Fiction-Filmrechte

Wie Deadline jetzt nämlich exklusiv vermeldet, sollen die Amazon MGM Studios einen Vertrag zum Erwerb um die Filmrechte für „Split Fiction“ abschließen. Das soll aus gleich mehreren Quellen hervorgehen. Die Kosten für den Deal sollen sich auf über zwei Millionen US-Dollar belaufen. Damit würde Amazon unter anderem auch Sony überbieten, die ebenfalls Interesse an dem Projekt zeigten.

Wer sich um die Produktion von „Split Fiction“ kümmern wird, steht ebenfalls schon fest: Diese Aufgabe übernimmt das Videospiel-affine Medienunternehmen Story Kitchen, die auch schon für die erfolgreiche „Sonic the Hedgehog“-Filmreihe verantwortlich waren.

So werden Dmitri M. Johnson und Mike Goldberg von Story Kitchen als Hauptproduzenten fungieren, unterstützt von Timothy I. Stevenson als ausführendem Produzenten. Ebenfalls beteiligt ist das Unternehmen Electric Somewhere sowie die Josef Fares und Oskar Wolontos von Entwickler Hazelight Studios, die auch als ausführende Produzenten mitwirken.

Sydney Sweeney, Deadpool-Autoren und Wicked-Regisseur wohl an Bord

Darüber hinaus konnten Berichten zufolge auch schon einige namhafte Persönlichkeiten für die „Split Fiction“-Verfilmung gewonnen werden: Demnach wird wohl die amerikanische Schauspielerin Sydney Sweeney, bekannt durch Serien wie „Everything Sucks!“ oder „Euphoria“, eine der Hauptrollen übernehmen.

Zudem sollen Rhett Reese und Paul Wernick das Drehbuch schreiben. Das Duo zeichnete sich zuletzt auch für den Marvel-Hit „Deadpool & Wolverine“ verantwortlich. Die Inszenierung soll Jon M. Chu übernehmen, der sich durch die zehnfach Oscar-nominierte Verfilmung des Musicals „Wicked – Die Hexen von Oz“ einen Namen machen konnte.

Wann genau die Produktion beginnt, geschweige denn wann „Split Fiction“ im Kino startet, ist allerdings noch nicht bekannt. Zudem ist derzeit auch noch eine Verfilmung von Hazelights früherem Hit „It Takes Two“ in Arbeit. Dieses Projekt, an dem ebenfalls Amazon gemeinsam mit Seven Bucks Productions beteiligt ist, wurde bereits Anfang 2022 angekündigt.

