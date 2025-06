State of Play: Neue Ausgabe offiziell angekündigt – Termin, Laufzeit und Livestreams

Nachdem sich in den vergangenen Wochen hartnäckig Gerüchte um eine neue Ausgabe der „State of Play“ hielten, deutete der bekannte Insider „shinobi602“ kürzlich an, dass Sony Interactive Entertainment diese am heutigen Dienstag ankündigen wird.

Ein weiteres Mal lag der Insider richtig. So kündigten die PlayStation-Macher die neue Episode heute offiziell an. Das Beste daran: Ein weiteres Mal werden sich PS5-Spieler nicht lange in Geduld üben müssen. So findet die nächste „State of Play“ bereits am Mittwoch, den 4. Juli 2025 statt.

Los geht es wie gehabt um 23 Uhr Mitteleuropäischer Zeit. Die Laufzeit der Show gibt Sony mit etwas mehr als 40 Minuten an.

Hier könnt ihr die Show live verfolgen

Die offiziellen Streams bieten euch die Möglichkeit, die Show live zu verfolgen. Je nach persönlicher Präferenz könnt ihr die Übertragung auf den offiziellen PlayStation-Kanälen bei YouTube oder Twitch anschauen. Sollte euch 23 Uhr zu spät sein, könnt ihr euch die Videoaufzeichnung am nächsten Tag natürlich auch ganz in Ruhe ansehen.

In der Ankündigung spricht Sony Interactive Entertainment davon, dass das Unternehmen die morgige „State of Play“ nutzen wird, um diverse Must-Have-Titel für die PS5 vorzustellen, die sich bei den weltweiten Partnern des Konzerns in Entwicklung befinden.

Näher ins Detail gingen die Verantwortlichen zwar nicht. Wie gewohnt dürfte uns jedoch eine Mischung aus First- und Third-Party-Titeln erwarten, die in absehbarer Zeit für PS5 erscheinen. Zu den kommenden großen Projekten der PlayStation Studios gehören etwa „Ghost of Yotei“ von Sucker Punch sowie Naughty Dogs „Intergalactic: The Heretic Prophet“.

Ob auch „Marathon“ gezeigt wird, bleibt angesichts der aktuellen Entwicklungen rund um den Multiplayer-Shooter abzuwarten. So berichteten Insider zuletzt davon, dass die Marketingpläne nach dem enttäuschenden Feedback zur geschlossenen Alpha verworfen wurden.

Fest steht jedoch schon jetzt, dass Sony Interactive Entertainment auch diesmal die eine oder andere Überraschung in petto haben dürfte. Langweilig wird es also nicht.

