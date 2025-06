State of Play: Wann wird die Show angekündigt? Insider liefert möglichen Hinweis

Langweilig dürfte es in den kommenden Tagen nicht werden: Am Donnerstag, den 5. Juni 2025, steht beispielsweise der Launch der Switch 2 an. Und auch das darauffolgende Wochenende hat mit gleich zwei großen Events einiges zu bieten – samt spannender Ankündigungen.

Die Rede ist natürlich vom Eröffnungsevent des Summer Game Fest 2025 am 6. Juni sowie dem Xbox Showcase 2025 am 8. Juni. Sony Interactive Entertainment wurde in den vergangenen Wochen ebenfalls immer wieder mit einem eigenen Event in Verbindung gebracht. Laut mehreren bekannten Insidern soll es sich dabei jedoch nicht um einen großen Showcase handeln, sondern eher um eine neue „State of Play“.

Doch wann soll diese stattfinden? Zumindest in Bezug auf die offizielle Ankündigung könnte ein verlässlicher Insider mehr wissen.

Ankündigung im Laufe der kommenden Stunden?

Die Rede ist von „shinobi602“, der sich in der Vergangenheit als zuverlässige Quelle einen Namen gemacht hat und immer wieder Ankündigungen von Entwicklern oder Publishern vorwegnahm.

Im Forum von Resetera deutete der Insider nun möglicherweise an, dass wir uns im Laufe des heutigen Tages über die offizielle Ankündigung der neuen „State of Play“ freuen dürfen.

Konkreter wurde shinobi602 in diesem Zusammenhang allerdings nicht.

Weder zu einem möglichen Termin noch zu den Inhalten der kommenden „State of Play“ wollte sich der Insider äußern. Sollte sich der Hinweis von shinobi602 jedoch bewahrheiten, könnten uns schon in den nächsten Stunden neue Informationen erwarten.

Bereits Ende Mai hatte Jeff Grubb angedeutet, dass eine neue Ausgabe der „State of Play“ im Juni stattfindet.

Mit Resident Evil 9 und Überraschungen?

Da eine offizielle Ankündigung von Sony Interactive Entertainment noch aussteht, bleibt abzuwarten, welche Inhalte im Rahmen der nächsten „State of Play“ präsentiert werden. In der Vergangenheit setzte das Unternehmen in der Regel auf eine Mischung aus First- und Third-Party-Titeln, garniert mit der einen oder anderen Überraschung.

Zuletzt kursierten etwa Gerüchte über eine baldige Enthüllung von „Resident Evil 9“, die nicht zwangsläufig im Rahmen des Summer Game Fest 2025 erfolgen muss. Darüber hinaus könnte Sony Interactive Entertainment die Gelegenheit nutzen, um weitere Einblicke in Projekte wie „Intergalactic: The Heretic Prophet“, „Ghost of Yotei“ oder „Fairgames“ zu geben.

Warten wir es ab.

