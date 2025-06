Switch 2: Kurz vor dem Launch – Nintendo rüstet Händler für Worst-Case-Szenario

Am Donnerstag kommt die Switch 2 weltweit in den Handel, und offenbar rechnet Nintendo fest damit, dass die Nachfrage nicht vollständig gedeckt werden kann. Damit die Händler für diesen Fall vorbereitet sind, hat Nintendo entsprechende Aufsteller verschickt.

Bald ist es so weit: Nur noch zwei Tage, dann feiert die Switch 2 ihren Launch. Am 5. Juni 2025 wird die neue Nintendo-Konsole weltweit in den Handel kommen. Analysten rechnen dabei mit einem historischen Marktstart, der sogar die PS4 und PS5 übertreffen könnte.

Doch kann Nintendo der riesigen Nachfrage überhaupt nachkommen? Bereits vor ein paar Wochen räumte Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa ein, dass wohl vor allem in Japan mit Lieferengpässen zum Launch zu rechnen sei. Und erst vor wenigen Tagen tauchten Berichte auf, dass erste Händler aufgrund zu geringer Kontingente Vorbestellungen stornieren.

Und offenbar geht Nintendo auch davon aus, dass es im Einzelhandel zu einer Switch 2-Knappheit kommen könnte. Aus diesem Grund hat das Unternehmen bereits entsprechende Aufsteller verschickt, damit die Händler für solch einen Fall gerüstet sind.

„Ausverkauft“-Schilder als cleverer PR-Streich?

So hat ein Nutzer im Switch 2-Subreddit jetzt ein Foto gepostet, dass Schilder zeigt, die an einen Einzelhändler in den USA verschickt wurden. Zu sehen sind das Logo und ein Bild der neuen Konsole, gemeinsam mit der Aufschrift „Nicht vorrätig“. Diese können vom Verkaufspersonal aufgestellt werden, sodass die Kunden direkt über die Verfügbarkeit informiert sind.

Und die Reddit-Community scheint sich einig zu sein, dass die Schilder schon relativ zeitnah zum Einsatz kommen werden: „Ich würde sagen, es dauert höchstens eine Stunde, bis ihr das am Starttag auspacken müsst“, so einer der Nutzer noch recht optimistisch, während eine andere Antwortet lautet: „Ich gebe ihnen 11 Minuten.“

Darüber hinaus sind sich die Nutzer ebenfalls einig, dass solche Aufsteller ein äußerst kluger PR-Schachzug von Nintendo sind: „Ich schätze, sie dachten, es sei besser, daraus Marketingmaterial zu machen, als dass die Geschäfte einfach nur Nintendo Switch 2 nicht vorrätig in schlichter Schrift auf Druckerpapier drucken“, so ein Kommentar. Und Recht hat er: Durch die Schilder könnten auch andere Kunden sehen, dass es sich offenbar um ein gefragtes Produkt handelt.

Erste Konsolen bereits im Umlauf

Während Vorbesteller und Frühkäufer auf den 5. Juni warten, um ihr Paket in Empfang zu nehmen oder aber ihr Glück im Einzelhandel zu versuchen, befinden sich die ersten Switch 2-Konsolen bereits seit über eine Woche im Umlauf. Einer der ersten, der im Besitz der neuen Nintendo-Konsole ist, war ein russischer Leaker, der auch enthüllte, wie er frühzeitig an sein Exemplar gelangen konnte.

Dadurch landeten in den letzten Tagen auch zahlreiche Bilder und Videos der Konsole im Netz. Unter anderem wurde der sogar der komplette Einrichtungsprozess der Switch 2 geleakt, der auch einen Blick auf die neue Benutzeroberfläche zeigt. Nintendo ist darüber natürlich weniger erfreut. Doch zwei ehemalige PR-Mitarbeiter verrieten bereits, dass das japanische Unternehmen überraschend gut darin ist, Leaker ausfindig zu machen.

