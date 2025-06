The Outer Worlds 2: Ein weiterer Shadow-Drop? Leak liefert Details zu Release & Pre-Order-Boni

The Outer Worlds 2:

Am Wochenende stellen uns die Entwickler von Obsidian Entertainment ihr kommendes Rollenspiel "The Outer Worlds 2" ausführlich vor. Im Vorfeld der Präsentation lieferten uns die Leaker von "Dealabs" Details zum Veröffentlichungstermin und den Boni für Vorbesteller.

An diesem Wochenende findet nicht nur der große Xbox Games Showcase 2025 statt, der am Sonntag, den 8. Juni 2025, um 19 Uhr (MESZ) startet.

Im direkten Anschluss versorgt uns Microsoft mit einer neuen Ausgabe der Developer-Direct. Diese widmet sich vollständig dem Rollenspiel „The Outer Worlds 2“, das sich derzeit bei Obsidian Entertainment in Entwicklung befindet. Das Team möchte die Gelegenheit nutzen, um neue Eindrücke und Details zum Nachfolger zu präsentieren.

Dabei soll es jedoch nicht bleiben. Laut einem Bericht von „Dealabs“ dürfen wir uns außerdem auf die Enthüllung des Veröffentlichungstermins von „The Outer Worlds 2“ freuen.

Vorbestellungen sollen direkt nach der Präsentation starten

Zwar konnten die Leaker noch keinen konkreten Releasetermin in Erfahrung bringen, bestätigen aber, dass „The Outer Worlds 2“ – anders als das Remaster von „The Elder Scrolls 4: Oblivion“ – nicht als Shadow-Drop erscheint. Stattdessen ist der Release für einen späteren Zeitpunkt im Laufe dieses Jahres geplant.

Darüber hinaus berichtet Dealabs, dass Spieler unmittelbar nach der Präsentation die Möglichkeit erhalten werden, das Rollenspiel vorzubestellen. Auch zu den Extras für Vorbesteller liegen erste Informationen vor.

So sollen Vorbesteller in den Genuss des „Commander Zane Battle Packs“ kommen, das die folgenden Inhalte umfasst:

Zanes Uniformrüstung

Eds Haustierdrohne

Zanes Pistole und Dolch

Da der Name „Zane“ erstmals auftaucht, ist derzeit noch unklar, was es mit diesem Charakter auf sich hat. Denkbar wäre, dass es sich um ein Crew-Mitglied handelt, das Spieler bereits zu Beginn ihres Abenteuers rekrutieren können. Für Klarheit könnte die Developer-Direct am Sonntag sorgen.

„The Outer Worlds 2“ erscheint für PC, PS5 und Xbox Series X/S. Kürzlich lieferten uns die Entwickler erste Details zum Nachfolger und sprachen unter anderem über ein neues Skill-System, das Spielern bei der Gestaltung ihrer Builds mehr Freiheit einräumen soll.

Zudem räumte das Team die Befürchtung aus, dass „The Outer Worlds 2“ auf skalierende Gegner setzen könnte. Wie das Studio klarstellte, entschieden sich die Entwickler bewusst für statische Gegnerlevel.

Eine Designentscheidung, auf die Senior Combat Designer Rob Donovan in einem Interview näher einging.

