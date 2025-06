The Witcher 4: So realistisch wird Ciris Pferd Kelpie – Selbst RDR2 hat das Nachsehen

Was Plötze für Geralt war, wird Kelpie für Ciri: CD Projekt RED gewährte einen ersten Blick auf das treue Pferd in „The Witcher 4“, das vor allem mit seiner äußerst realistischen Anatomie zu beeindrucken weiß.

Nachdem Rockstar Games mit „Red Dead Redemption 2“ 2018 einen neuen Standard für realistisch anmutende Pferde setzte, die in einem gewissen Maße auch emotional reagieren und entsprechende Verhaltensweisen aufzeigen, dürften die beeindruckendsten Pferde wohl bald in „The Witcher 4“ zu sehen sein.

Diese Vermutung liegt zumindest nahe, nachdem Entwickler CD Projekt RED heute im Rahmen einer Tech-Demo zum kommenden Action-Rollenspiel auch einen ersten Blick auf Ciris Pferd Kelpie erlaubte. Und neben der vierbeinigen Begleiterin der Hexerin, wirken selbst die Pferde aus Rockstars Wild-West-Abenteuer wie alte Klepper.

Ciris treue Begleiterin und modernste Technik

„So wie Geralt Plötze hatte, hat auch Ciri ihre eigene treue Begleiterin“, erklärte Game Director Sebastian Kalemba. „Diese beiden Charaktere müssen sich wie eins anfühlen – da man die Welt zu Pferd erkunden wird, muss sich das Reiten nahtlos, natürlich und einfach spaßig anfühlen.“

Näher ins Detail ging im Anschluss Wyeth Johnson, seines Zeichens Senior Director of Product Strategy bei Epic Games: „Wir führen in der Unreal Engine Multi-Character Motion Matching ein, sodass Ciri und Kelpie beim Aufsitzen aus jedem Winkel und jeder Geschwindigkeit perfekt synchronisiert sind“, während außerdem auch die sogenannte „Root Motion“-Bewegung zum Einsatz kommt, „sodass sich die Steuerung realistisch und geerdet anfühlt“.

Doch Kelpie wird sich nicht nur realistisch steuern, sondern auch äußerst realistisch aussehen, was vor allem an der beeindruckenden Anatomie liegt. Johnson ergänzte: „Es gibt auch einige wirklich schöne Verbesserungen an unserem Unreal Chaos Flesh Solver und diesen maschinell gelernten Deformationen. So sieht man realistische Muskeln, die sich unter Kelpies Haut bewegen und dehnen, ohne dabei die Performance zu beeinträchtigen.“

Beeindruckende Technik auch abseits von Kelpie

Neben Kelpie wusste aber auch die restliche Technik von „The Witcher 4“ in der neuen Tech-Demo zu überzeugen: Ein Live-Durchlauf präsentierte unter anderem den nahtlosen Übergang zwischen Zwischensequenzen und aktivem Gameplay, währen das Gezeigte laut CD Projekt RED selbe auf einer herkömmlichen PS5 mit 60 Bildern pro Sekunde und aktiviertem Raytracing dargestellt wird.

Wie Kalemba nämlich erklärte, wolle man keine Kompromisse eingehen. Und „keine Kompromisse bedeutet, wie ehrgeizig wir sind, wenn es darum geht, unsere Vision mit unglaublicher Grafik zum Leben zu erwecken“. Schließlich handelt es sich bei „The Witcher 4“ um „das immersivste und ambitionierteste Open-World-Hexer-Spiel aller Zeiten“.

Bis sich die Spieler selbst davon überzeugen können, ist jedoch Geduld gefragt: Obwohl sich das Action-Rollenspiel seit Ende 2024 in der Vollproduktion befindet und über 400 Leute an der Entwicklung beteiligt sind, wird der Release von „The Witcher 4“ wohl nicht vor 2027 erfolgen. Geplant ist die Veröffentlichung für die PS5, Xbox Series X/S und den PC.

Weitere Meldungen zu The Witcher 4.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren