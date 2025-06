The Witcher 4: Zeigt die Tech-Demo das Spiel? CD Projekt RED sorgt für Klarheit

The Witcher 4:

im Rahmen des State of Unreal-Events präsentierte CD Projekt RED anhand einer beeindruckenden Tech-Demo weitere Einblicke in „The Witcher 4“. Doch entspricht das gezeigte Material tatsächlich dem Spiel? Dazu lieferten die Entwickler jetzt eine Erklärung ab.

Bislang gab es zu „The Witcher 4“ nur den Reveal-Trailer zu sehen, der im Rahmen der Ankündigung auf den Game Award 2024 präsentiert wurde und lediglich Cinematic-Sequenzen zeigte, die einen ersten Vorgeschmack auf die Vision von Entwickler CD Projekt RED liefern sollten.

Doch im Zuge des heutigen State of Unreal-Event präsentierte das Studio eine beeindruckende Tech-Demo, die weitere Einblicke in das kommende Action-Rollenspiel bot. Neben der bemerkenswerten Grafik und einigen technischen Highlights, sorgte vor allem die Tatsache für Aufsehen, dass das Gezeigte mit 60 Bildern pro Sekunde und Raytracing auf einer PS5 lief.

Doch handelte es sich dabei tatsächlich um Szenen aus „The Witcher 4“? Dazu hat sich CD Projekt RED nun geäußert.

Tech-Demo zeigt „nicht The Witcher 4 selbst“

Wie CD Projekt RED in einem Statement gegenüber den Kollegen von VGC erklärt hat, müssen die Fans ihre Erwartungen wohl wieder etwas zügeln: Bei dem gezeigten Material handelte es sich nicht um „The Witcher 4“ und auch nicht um entsprechendes Gameplay – es war lediglich eine Tech-Demo, die in der Welt des Action-Rollenspiels angesiedelt ist.

„Dies ist eine Tech-Demo und ein erster Blick auf die Spitzentechnologie, die The Witcher 4 antreibt – aber nicht The Witcher 4 selbst“, bestätigte ein Sprecher des Entwicklerstudios. „Sie zeigt die leistungsstarke Grundlage, die wir in enger Zusammenarbeit mit Epic Games aufbauen, um das Open-World-Design weiter voranzutreiben als je zuvor, sowie die Kernsysteme und -funktionen, die wir mit der Unreal Engine 5 entwickeln.“

„Wir sind wirklich stolz auf diesen frühen Meilenstein und freuen uns, euch einen Vorgeschmack auf einige der coolen Technologien wie UAF, Nanite Foliage, Smart Objects, ML Deformer und FastGeo Streaming zu geben, die die Zukunft von The Witcher mitgestalten.“

Entwickler wollen die eigene Vision mit „unglaublicher Grafik zum Leben erwecken“

Die Tech-Demo zeigt nichtsdestotrotz, was potenziell auf einer herkömmlichen PS5 möglich wäre. Zudem dürfte CD Projekt RED daran gelegen sein, mit dem Endergebnis möglichst nah an die Demo heranzureichen. Game Director Sebastian Kalemba erklärte bereits, dass man für „The Witcher 4“ keine Kompromisse eingehen möchte: „Keine Kompromisse bedeutet, wie ehrgeizig wir sind, wenn es darum geht, unsere Vision mit unglaublicher Grafik zum Leben zu erwecken.“

Dafür arbeitet das Entwicklerstudio auch eng mit Epic Games zusammen, um die Unreal Engine 5 möglichst effektiv einzusetzen und weiterzuentwickeln. „Wir haben unsere Partnerschaft mit Epic Games begonnen, um die Open-World-Spieltechnologie voranzutreiben“, erklärte Co-CEO Michael Nowakowski.

„Diesen frühen Einblick in unsere Arbeit mit der Unreal Engine, die auf der PlayStation 5 mit 60 FPS läuft, zu zeigen, ist ein bedeutender Meilenstein und beweist die großartige Zusammenarbeit zwischen unseren Teams. Aber wir sind noch lange nicht fertig. Ich freue mich darauf, weitere Fortschritte und inspirierende Technologien aus dieser Partnerschaft zu sehen, während die Entwicklung von The Witcher 4 auf der Unreal Engine 5 weitergeht.“

Und für die weitere Entwicklung von „The Witcher 4“ hat CD Projekt RED noch reichlich Zeit: Ein offizieller Release-Termin ist bislang noch nicht bekannt, doch einem Geschäftsbericht ließ sich zuletzt entnehmen, dass die Veröffentlichung wohl frühestens im Jahr 2027 erfolgen wird. Seit vergangenem Jahr befindet sich das Action-RPG, dass neben der PS5 auch für die Xbox Series X/S und den PC erscheinen soll, in der Vollproduktion.

