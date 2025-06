007 First Light: Release eingegrenzt – Website-Leak verrät Zeitraum 

Für den 6. Juni (hierzulande am 7. Juni) plant IO Interactive im Rahmen des IOI Showcase die Vorstellung mehrerer Titel. Darunter befindet sich “007 First Light”, ein Projekt, das seit der Ankündigung quasi in der Versenkung verschwand. Kurz vor dem Event sorgte ein Website-Update des Entwicklers für Aufmerksamkeit.

Auf der offiziellen Präsentationsseite des IOI Showcase waren für kurze Zeit zuvor ungenannte Informationen rund um “007 First Light” sichtbar. Dort hieß es: „IO Interactive entwickelt und veröffentlicht 007 First Light, ein immersives Third-Person-Action-Adventure mit einer neu interpretierten James-Bond-Ursprungsgeschichte, das 2026 erscheinen soll.“

Diese Angaben wurden kurze Zeit später wieder entfernt. Allerdings verschwindet aus dem Internet nicht so schnell. Der entfernte Eintrag kann über Caching-Tools wieder sichtbar gemacht werden.

Spieler können sich offenbar auf 2026 einstellen.

In der überarbeiteten Version der Website fehlt sowohl der Hinweis auf die Veröffentlichung im Jahr 2026 als auch die Beschreibung des Spiels als Third-Person-Adventure. Mittlerweile heißt es nur noch: „IO Interactive entwickelt und veröffentlicht 007 First Light, ein packendes Action-Adventure mit einer neu gestalteten James-Bond-Historie.“

Ein eigenständiger Bond – keine Verbindung zu früheren Spielen

Während hinter den entfernten Angaben ein Fragezeichen bleibt, steht fest: “007 First Light” ist ein eigenständiger Titel, der unabhängig von bisherigen James-Bond-Spielen und -Filmen entwickelt wird. IO Interactive, bekannt durch die “Hitman”-Reihe, konzipiert das Spiel als Neustart der Marke im Videospielbereich. Spieler übernehmen die Rolle eines jungen MI6-Rekruten, der seine 00-Lizenz erst im Verlauf des Spiels erlangt.

“007 First Light” basiert auf der Glacier Engine und nutzt die Third-Person-Perspektive, ähnlich wie “Hitman”. Diese technische Grundlage soll präzises Stealth-Gameplay ermöglichen, das laut Beschreibung in “007 First Light” eine zentrale Rolle spielt.

Unterstützte Plattformen sind PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC sowie die Nintendo Switch 2. IO Interactive plant mit dem Titel den Auftakt zu einer neuen Trilogie im Bond-Universum.

Geplanter Trailer und weiterer Showcase-Inhalt

Ein erster vollständiger Trailer mit Spielszenen soll am 6./7. Juni 2025 während des IOI Showcase ausgestrahlt werden. Er startet um 18:00 Uhr PDT – hierzulande also um 3 Uhr nachts – und enthält neben “007 First Light” auch Neuigkeiten zu “Hitman World of Assassination” und dem neuen Projekt “MindsEye”.

IO Interactive nutzt den diesjährigen Showcase zugleich, um das 25-jährige Bestehen als Studio zu zelebrieren.

