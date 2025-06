Bis zu 95 Prozent Rabatt: PS5-Spiele im Sale – Lies of P, Resident Evil und weitere Games günstiger

Im PlayStation-Store läuft nach dem in der vergangenen Woche gestarteten Sale zu den Days of Play eine weitere Aktion mit ausgiebigen Preisnachlässen auf viele bekannte Spiele. Darunter befinden sich sowohl große AAA-Titel als auch Indie-Produktionen.

Einige Angebote markieren einen neuen Bestpreis im PSN, darunter das Soulslike-Spiel „Lies of P“, das erstmals für unter 30 Euro erhältlich ist. Dieser Betrag entspricht einem Rabatt von 50 Prozent. Ebenfalls bemerkenswert ist „Mortal Kombat 11“: Für 4,99 Euro, immerhin 90 Prozent günstiger, bietet sich hier ein günstiger Einstieg in das Prügelspiel.

„Resident Evil Village“ ist für 9,99 Euro erhältlich. Hier schrumpfte der zu zahlende Betrag um 75 Prozent. Wer lieber den Vorgänger erleben möchte, kann „Resident Evil 7 Biohazard“ für 7,99 Euro erwerben. Auch „Resident Evil 2“ ist für 9,99 Euro im Angebot.

Weitere Deals: „Final Fantasy 7 Rebirth“ wurde um dreißig Prozent reduziert und kostet nun 55,99 Euro. Hier lohnt jedoch eher ein Blick auf Händler wie Amazon, wo weitaus weniger zu zahlen ist und der Kauf die Disk-Version umfasst. Beim Versandriesen sind es aktuell 42,99 Euro.

Auch Strategiespielfans kommen auf ihre Kosten: „Crusader Kings 3“ ist um 70 Prozent reduziert und kostet nur 19,99 Euro. „Wo Long: Fallen Dynasty“ gibt es für 29,99 Euro – immerhin 40 Prozent günstiger.

Weitere Deals in der Übersicht (Auswahl)

Alisa Developers Cut : 13,49 Euro (-35%)

: 13,49 Euro (-35%) Arranger A Role-Puzzling Adventure : 8,99 Euro (-50%)

: 8,99 Euro (-50%) Atelier Ryza 2 Lost Legends & The Secret Fairy : 19,79 Euro (-67%)

: 19,79 Euro (-67%) Atelier Ryza 3 Alchemist Of The End & The Secret Key : 29,99 Euro (-50%)

: 29,99 Euro (-50%) Dave The Diver : 12,99 Euro (-35%)

: 12,99 Euro (-35%) Demeo : 19,99 Euro (-55%)

: 19,99 Euro (-55%) Everspace 2 : 14,99 Euro (-70%)

: 14,99 Euro (-70%) Fallout 4 : 7,99 Euro (-60%)

: 7,99 Euro (-60%) Inscryption : 7,99 Euro (-60%)

: 7,99 Euro (-60%) JetsnGuns 2 : 7,49 Euro (-50%)

: 7,49 Euro (-50%) Labyrinth Of Galleria The Moon Society : 19,99 Euro (-60%)

: 19,99 Euro (-60%) Monster Hunter Rise : 9,99 Euro (-75%)

: 9,99 Euro (-75%) Monster Hunter Rise Sunbreak : 9,99 Euro (-75%)

: 9,99 Euro (-75%) Monster Hunter Rise Sunbreak Paket : 14,99 Euro (-75%)

: 14,99 Euro (-75%) Moss Buch II : 14,29 Euro (-35%)

: 14,29 Euro (-35%) My Time At Sandrock : 17,49 Euro (-50%)

: 17,49 Euro (-50%) Pistol Whip : 19,49 Euro (-40%)

: 19,49 Euro (-40%) Pixel Ripped 1995 : 11,99 Euro (-50%)

: 11,99 Euro (-50%) Red Matter 2 : 17,99 Euro (-40%)

: 17,99 Euro (-40%) Resident Evil 2 : 9,99 Euro (-75%)

: 9,99 Euro (-75%) Serial Cleaners : 7,49 Euro (-70%)

: 7,49 Euro (-70%) Silent Hill 2 : 41,99 Euro (-40%)

: 41,99 Euro (-40%) Star Ocean The Second Story R : 29,99 Euro (-40%)

: 29,99 Euro (-40%) Tactics Ogre Reborn : 19,99 Euro (-60%)

: 19,99 Euro (-60%) The Talos Principle 2 : 14,99 Euro (-50%)

: 14,99 Euro (-50%) WRC 9 Fia World Rally Championship : 5,99 Euro (-85%)

: 5,99 Euro (-85%) Yakuza Like A Dragon : 9,99 Euro (-50%)

: 9,99 Euro (-50%) Ys VIII Lacrimosa Of Dana : 19,99 Euro (-50%)

: 19,99 Euro (-50%) Ys IX Monstrum Nox: 29,99 Euro (-40%)

Das war längst nicht alles: Insgesamt umfasst der neuste Sale im PlayStation-Store tausende Angebote, darunter Spiele, Editionen und Erweiterungen. Angesprochen werden sowohl PS4- als auch PS5-Spieler. Die vollständige Übersicht sollte im Laufe des Tages im PlayStation-Store auftauchen – unter anderem in der Webversion. Übergreifend über alle laufenden Sales verweilen im PSN sogar mehr als 7.000 Produkte im Sale.

Auch bei PlayStation Plus hat sich etwas getan. Seit gestern stehen die Essential-Games für Juni 2025 zum Gratis-Download bereit. Weiter geht es in der kommenden Woche mit den Neuzugängen für Extra und Premium. Am Mittwoch erfolgt zunächst deren Ankündigung.

