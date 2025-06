Bloodstained The Scarlet Engagement: PS5-Ankündigung mit Trailer – Release-Zeitraum bekannt

Bloodstained The Scarlet Engagement:

Im kommenden Jahr erscheint mit “Bloodstained: The Scarlet Engagement” der nächste Teil der “Bloodstained”-Serie. Hinter dem Projekt stehen erneut Koji Igarashi als Produzent und Shutaro als Creative Director.

Die Handlung von “Bloodstained: The Scarlet Engagement” ist im Europa des 16. Jahrhunderts angesiedelt. Im Mittelpunkt steht das sogenannte Ethereal Castle, ein dämonisch beherrschter Ort, der das Land in Angst versetzt. Mehrere Angriffsversuche auf die Festung sind gescheitert – zahlreiche Krieger fanden den Tod. Die Geschichte konzentriert sich auf zwei zentrale Figuren: Leonard, ein junger Rekrut der Black Wolves, sowie Alexander, ein erfahrener Ritter und letzter Überlebender der White Stags.

Die Spieler übernehmen die Kontrolle über beide Charaktere. „Sie können per Knopfdruck zwischen den beiden wechseln“, heißt es in der offiziellen Ankündigung. Einer der Protagonisten wird direkt gesteuert, während der andere als KI-gesteuerter Begleiter im Kampf agiert. Dieses Zwei-Charakter-System sei laut den Entwicklern „ein Kernelement von The Scarlet Engagement“ und für den Spielverlauf entscheidend.

Die Gegenspieler des Duos sind sechs sogenannte Sanguinaries – vampirische Wesen mit jeweils einzigartigen Fähigkeiten. An ihrer Spitze steht Elias, ein Dämonenfürst, der das Ethereal Castle kontrolliert. Nur wer die Geheimnisse der Burg aufdeckt, könne Elias und seine Verteidiger bezwingen.

Gothic-Kulisse und Erkundung im Fokus

Den Mittelpunkt von “Bloodstained: The Scarlet Engagement” bildet eine erweiterte Welt. Das Ethereal Castle soll laut Entwicklerbeschreibung die „bisher größte und tödlichste Bloodstained-Karte“ darstellen. Neben gotischen Hallen und verborgenen Höhlen erwarten die Spieler tödliche Fallen und zahlreiche Gegner.

Die Erkundung spielt erneut eine zentrale Rolle. Wer sich auf das Durchsuchen der Umgebung einlässt, findet wertvolle Ressourcen, mächtige Relikte und seltene Ausrüstungsteile. Das Crafting-System erlaubt es, aus gesammelten Zutaten neue Upgrades herzustellen. Waffen, Rüstungen und Zaubersprüche lassen sich individuell auf die beiden Spielfiguren abstimmen. Jedes Ausrüstungsstück bringt nicht nur neue Werte, sondern auch ein eigenes visuelles Design mit sich.

“Bloodstained: The Scarlet Engagement” bietet vollständig vertonte Dialoge – wahlweise auf Englisch oder Japanisch. Auch bekannte Figuren aus früheren Teilen der Serie kehren zurück. Jede Begegnung im Spiel ist vollständig geskriptet und in die Handlung eingebettet. Weitere Informationen zum Gameplay und zu den besonderen Fähigkeiten der beiden Hauptfiguren sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

