Call of Duty 2026: Mit Korea-Schauplatz – Leak zu Modern-Warfare-Fortsetzung

Nach "Call of Duty" ist vor "Call of Duty". Und während der diesjährige Teil weiterhin unangekündigt bleibt, könnte feststehen, wohin es die Spieler im nächsten Jahr verschlägt.

Während das diesjährige „Call of Duty“ nicht einmal auf dem Markt verweilt, scheinen Informationen zu „Call of Duty 2026“ durchgesickert zu sein. So deutet ein Leak auf ein ungewöhnliches Kampagnen-Setting hin. Ebenfalls liegen mutmaßliche Details zur Namensgebung vor.

Demnach soll das 2026er „Call of Duty“ teilweise auf der koreanischen Halbinsel angesiedelt sein und „derzeit“ den Namen „Modern Warfare 사“ tragen. Das Zeichen „사“ steht im Koreanischen für die Zahl „vier“ – womit Activision und Infinity Ward offenbar auf „Call of Duty: Modern Warfare 3“ aus dem Jahr 2023 aufbauen.

Futuristische Komponenten, aber nicht wie in Advanced Warfare

Laut TheGhostOfHope wird die Handlung tatsächlich an „Modern Warfare 3“ anschließen. Erneut stehen seinem Leak nach Vladimir Makarov und die Konni-Gruppe im Mittelpunkt, die angeblich mit Operationen unter falscher Flagge einen globalen Konflikt anzetteln wollen.

Als spielbare Fraktionen sind dem Vernehmen nach die Spezialeinheit 141, das britische SAS und die Armee der Republik Korea vorgesehen. Letztlich sollen in der Kampagne sowohl Südkorea als auch Nordkorea eine bedeutende Rolle einnehmen.

Der Leaker zeigt, wie das Zeichen auf den Werbematerialien wirken könnte.

Auch zum Gameplay gibt es unbestätigte Details: Demnach werde „Modern Warfare 사“ moderne Kriegsführung mit einzelnen futuristischen Komponenten verbinden. Laut Leaker bleibt das Setting überwiegend realitätsnah – ähnlich wie in früheren „Modern Warfare“-Titeln, jedoch mit gezielten Hightech-Akzenten. Ein Science-Fiction-Niveau wie in „Advanced Warfare“ ist nicht zu erwarten.

Darüber hinaus wird über eine mögliche Rückkehr des extraktionsbasierten DMZ-Modus spekuliert, der in „Warzone 2.0“ eingeführt wurde. Offizielle Bestätigungen dazu stehen allerdings noch aus.

Die Bezeichnung „Modern Warfare 사“ scheint zunächst recht ungewöhnlich zu wirken und soll auch das Cover zieren sowie in Marketingmaterialien zum Einsatz kommen. International dürfte der Titel dennoch als „MW4“ bekannt werden, glaubt TheGhostOfHope.

„사 ist ehrlich gesagt viel besser als IV/III. Es fällt wirklich auf und passt aufgrund der Korea-Handlung. Natürlich wird es weiterhin als 4 ausgesprochen und in Social-Media-/Marketing-Posts wird #MW4 oder so verwendet, aber es funktioniert meiner Meinung nach gut auf Cover-Art und im Marketing. Hoffentlich bleibt es so“, schrieb er in einem Tweet.

Activision hat sich bisher weder zur Existenz von „Call of Duty 2026“ noch zu Details des Settings geäußert. Auch zum ebenfalls noch unbestätigten „Call of Duty 2025“, das laut Leaks an „Black Ops 2“ angelehnt sein soll, gibt es keine offiziellen Angaben.

Zuletzt sorgte das im vergangenen Jahr veröffentlichte „Call of Duty: Black Ops 6“ für Frust. So beklagten sich etliche Spieler darüber, dass der Shooter mit Werbung überflutet wird. Auch ein Lobby-Fehler landete kürzlich in den Schlagzeilen.

