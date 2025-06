Clair Obscur Expedition 33: Studio suchte Stimmen aus Final Fantasy und Baldur’s Gate blind aus

Das am 24. April erschienene „Clair Obscur: Expedition 33“ hatte zwar ein vermeintlich kleines Budget. Trotzdem leihen einige bekannte Schauspieler den Charakteren ihre Stimme.

Fans werden Ben Starr und Jennifer English wahrscheinlich schon in den Trailern zu dem beliebten Rollenspiel erkannt haben. Das gleiche kann man jedoch nicht von den Entwicklern von Sandfall Interactive behaupten. Denn diese suchten die Synchronsprecher blind aus.

Entwickler waren überrascht, wen sie plötzlich an der Hand hatten

In einem Interview sprach der CEO und Creative Director von Sandfall Interacitve, Guillaume Broche, über die Suche nach den passenden Synchronsprechern für Maelle, Lune und Co. Das Studio führte Blind Auditions durch, bei denen nur die jeweiligen Stimmen gewichtet werden sollten. Darum waren die Bewerbungsunterlagen anonym gehalten, nur die Stimmen ohne Namen und Hintergrundinformationen.

„Es waren Blind Auditions, was sehr witzig ist, denn wir hatten Ben Starr und Jennifer English“, so Broche. „Aber als sie uns ihre Bewerbungsunterlagen schickten, wussten wir nicht einmal, dass sie es waren. Es war also rein zufällig und sie waren einfach so gut.“

In einem kurzen Clip auf ihren Twitch- und YouTube-Kanälen sprach auch Jennifer English selbst über den Auswahlprozess. Die Schauspielerin erklärte, dass das Team von Sandfall sehr wohl „Baldur’s Gate 3“ gespielt habe. Allerdings hätten sie English bei der Blind Audition nicht erkannt. Die Autoren des Studios hätten jedoch angegeben, dass sie innerhalb von Sekunden wussten, dass Jennifer English die perfekte Stimme für Maelle sei, auch wenn sie sie nicht erkannten.

Wer sind die Synchronsprecher überhaupt?

Jennifer English hatte schon einige Rollen in sehr beliebten Spielen. Zuletzt war sie als Shadowheart in „Baldur’s Gate 3“ und als Latenna in „Elden Ring“ zu hören. In „Clair Obscur: Expedition 33“ übernahm English die Rolle der Maelle.

Eine weitere bekannte Stimme ist Ben Starr, der in dem französischen Rollenspiel als Verso zu hören ist. Starr ist unter anderem als Clive Rosfield in „Final Fantasy 16“ bekannt.

Weitere prominente Stimmen sind der Schauspieler und Regisseur Andy Serkis als Renoir und der Schauspieler Charlie Cox als Gustave. Serkis dürfte unter anderem als Gollum aus „Der Herr der Ringe“ sowie als Caesar aus den „Planet der Affen“-Filmen bekannt sein. Charlie Cox ist seit mehreren Jahren als der Protagonist Matthew Michael „Matt“ Murdock in „Marvel’s Daredevil“ unterwegs.

