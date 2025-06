Cyberpunk 2077: Inklusive einer neuen Aktivität? Offenbar weiteres Update geplant

Wie CD Projekt vor einer Weile bekannt gab, versorgt das Studio auch die Switch 2 mit einer Umsetzung von "Cyberpunk 2077". Wie Spieler entdeckten, enthält die Switch 2-Version möglicherweise eine neue Aktivität, die in Form eines Updates den Weg auf andere Systeme findet.

Auch wenn CD Projekt im Mai des vergangenen Jahres einen Schlussstrich unter die Weiterentwicklung von „Cyberpunk 2077“ zog und den Fokus auf Projekte wie „The Witcher 4“ verlagerte, dürfen sich die Spieler möglicherweise auf ein weiteres Update freuen.

Einen handfesten Hinweis darauf entdeckten findige Nutzer in einem von CD Projekt Red bereitgestellten B-Roll-Video, das Gameplay aus der kommenden Switch-2-Version des Spiels zeigt. Hier bemerkten die Spieler ein neues Symbol auf der Minimap, das in der aktuellen Version von „Cyberpunk 2077“ noch nicht vorhanden ist.

Der laut den Spielern logische Schluss: Es handelt sich offenbar um eine neue Aktivität, die in der Switch-2-Fassung enthalten ist und in Form eines Updates auch für andere Plattformen erscheinen könnte.

Was hat es mit der neuen Aktivität auf sich?

Weiter führen die Spieler aus, dass das besagte Symbol auf Loot hinzuweisen scheint. Allerdings taucht es nur dann kurz auf, wenn V an der entsprechenden Stelle vorbeifährt.

Besonders auffällig: Das „Ping“-Symbol erinnert stark an die Hinweise, die bei den dynamischen, fahrzeugbasierten Missionen erscheinen – jenen, die mit der „Phantom Liberty“-Erweiterung ins Spiel kamen.

Sollte diese neue Aktivität tatsächlich Teil der Switch-2-Version sein, ist wohl mit einem Update zu rechnen, das sie auch auf Plattformen wie die PS5 bringt. Zumal CD Projekt künftige Updates für „Cyberpunk 2077“ nie ausdrücklich ausgeschlossen hat. Auch wenn diese nicht mehr vom polnischen Studio selbst entwickelt werden.

Stattdessen ging CD Projekt eine Partnerschaft mit dem Studio Virtuos ein, das sich um mögliche weitere Updates kümmert.

Entwicklung des Nachfolgers erreichte den nächsten Meilenstein

Im Geschäftsbericht zum abgeschlossenen Quartal sprach CD Projekt in der vergangenen Woche über die Arbeiten am Nachfolger von „Cyberpunk 2077“, der unter dem Codenamen „Project Orion“ entsteht. Wie die Verantwortlichen bekannt gaben, ließ das Sequel die Konzeptphase hinter sich und befindet sich mittlerweile in der Vorproduktion.

„Vor mehreren Wochen hat Cyberpunk 2 – zuvor als Projekt Orion bekannt – die Konzeptionsphase abgeschlossen und ist in die Vorproduktion eingetreten. Herzlichen Glückwunsch an das gesamte Team!“, kommentierte CD Projekts CFO Piotr Nielubowicz den wichtigen Schritt.

Gleichzeitig merkte er auf Nachfrage eines Investors an, dass nicht vor 2030 oder gar 2031 mit dem Release des neuen „Cyberpunk“-Abenteuers zu rechnen sei.

