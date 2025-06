Cyberpunk 2077: Zweiter DLC nach Phantom Liberty in Arbeit? Entwickler-Leak sorgt für Spekulationen

Im September 2023 veröffentlichte CD Projekt RED mit „Phantom Liberty“ eine umfangreiche Erweiterung für „Cyberpunk 2077“, die die Spieler in den neuen Bezirk Dogtown schickte, um die Präsidentin der Neuen Vereinigten Staaten von Amerika zu retten. Erst vor wenigen Tagen hatten die Entwickler bekannt gegeben, dass sich der DLC mittlerweile zehn Millionen Mal verkaufen konnte – und damit ein voller Erfolg ist.

Ursprünglich waren für Cyberpunk 2077, genau wie für The Witcher 3, zwei große Erweiterungen geplant. Doch bereits 2022 wich CD Projekt RED von diesen Plänen ab und bestätigte, dass es doch keinen zweiten DLC mehr geben würde. Im Mai 2024 zog das Studio dann einen endgültigen Schlussstrich unter das dystopische Sci-Fi-RPG. Möglicherweise könnte sich aber doch noch eine Erweiterung in Arbeit befinden.

Arbeitet Virtuos an einem DLC für Cyberpunk 2077?

Ein zweiter „Cyberpunk 2077“-DLC könnte nämlich nicht direkt bei CD Projekt RED, sondern bei Virtuos entstehen. Das Studio ist bekannt für seine unterstützenden Entwicklungsarbeiten an großen AAA-Titeln, lieferte zuletzt auch „The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered“ ab und werkelt aktuell an „Metal Gear Solid Delta: Snake Eater“. Darüber hinaus arbeitete Virtuos auch schon am Update 2.2 für „Cyberpunk 2077“.

Den entsprechenden Hinweis (via PushSquare) auf eine Erweiterung entdeckten Fans jetzt im LinkedIn-Profil von Doug Van Horne, einem leitenden Autor bei Virtuos. Unter seiner Erfahrung listete er einen „Cyberpunk 2077“-DLC, allerdings stieß Van Horne erst im April dieses Jahres zum Team.

Seinen Angaben zufolge habe er „bestehende Stimmen der Charaktere aus Cyberpunk 2077 analysiert, um die Dialoge für mehrere neue Nebenquests zu schreiben“. Außerdem habe er „mit dem Narrative Designer zusammengearbeitet, um Nebenquests für kommende DLC-Veröffentlichungen zu konzipieren, zu schreiben und zu verfeinern“.

Mittlerweile wurden die entsprechenden Hinweise aus seinem LinkedIn-Profil entfernt, was die Spur noch heißer erscheinen lässt. Jetzt heißt es an derselben Stelle nur noch, dass er an „Inhalten für verschiedene Projekte geschrieben“ habe.

Fans entdecken Hinweise auf neue Aktivität

Ob sich tatsächlich eine zweite Erweiterung für „Cyberpunk 2077“ in der Entwicklung findet, erscheint aufgrund der aktuellen und offiziellen Informationslage relativ unwahrscheinlich. Möglicherweise arbeitete Van Horne lediglich an kleineren Gameplay-Funktionen oder Nebenquests.

So hatten wir erst heute Morgen berichtet, dass Spieler in einem B-Roll-Video zur kommenden Switch 2-Version von „Cyberpunk 2077“ Hinweise auf eine neue Aktivität entdeckt haben. Sollten dies neue Inhalte für die Switch 2-Fassung sein, ist davon auszugehen, dass sie per Update auch ihren Weg auf die anderen Plattformen finden werden. In diesem Fall dürfte dies zeitgleich zum morgigen Release passieren.

Währenddessen arbeitet CD Projekt RED mit „Cyberpunk 2“ an einer Fortsetzung – der Titel ist allerdings noch nicht final. Erst vergangene Woche hatte das Studio bekannt gegeben, dass mittlerweile die Vorproduktionsphase erreicht wurde. Ein Release lässt dementsprechend noch auf sich warten: Vor 2030 oder 2031 sollten Fans wohl nicht mit dem Spiel rechnen.

