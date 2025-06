Cyberpunk Edgerunners: Ruft Night City erneut? Fortsetzung des Erfolgs-Animes angedeutet

Eine weitere Staffel von Cyberpunk: Edgerunners könnte im nächsten Monat enthüllt werden: Das Team hinter der beliebten Anime-Serie hat seine Teilnahme an der Anime Expo 2025 Anfang Juli in Los Angeles bestätigt und damit einen entscheidenden Hinweis geliefert.

2022 lieferten Netflix, Entwickler CD Projekt RED und das japanische Animationsstudio Trigger mit „Cyberpunk: Edgerunners“ einen echten Erfolg ab, wie auch ein Blick auf das Bewertungsportal Rotten Tomatoes zeigt: 100 Prozent Kritiker- und 95 Prozent Zuschauerbewertung.

Wenig verwunderlich, dass bereits kurz nach der Veröffentlichung des Animes über eine mögliche Fortsetzung nachgedacht wurde, obwohl die Serie ursprünglich als abgeschlossenes Projekt geplant war.

Und im September des vergangenen Jahres wurde schließlich offiziell bestätigt: Es befindet sich eine weitere Anime-Adaption, angesiedelt im Universum von „Cyberpunk 2077“, in Arbeit. Und möglicherweise könnte im kommenden Monat die Enthüllung erfolgen.

Edgerunners-Macher kündigen „Datadrop“ für die Anime Expo 2025 an

Der entsprechende Hinweis auf die nächste Staffel von „Cyberpunk: Edgerunners“ – falls der Titel beibehalten werden sollte – lieferte das Team hinter dem Anime jetzt selbst in einem Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter), in dem die Teilnahme an der diesjährigen Anime Expo bestätigt wurde, die Anfang Juli in Los Angeles stattfinden wird.

„Hey Chooms“, beginnen die Verantwortlichen ihre Ankündigung. „Wir werden vom 3. bis 6. Juli 2025 an der Anime Expo im sonnigen Los Angeles teilnehmen! Bleibt dran – der nächste Datadrop ist fast da!“

Um was genau es sich bei dem erwähnten Datenabwurf handelt, ist nicht bekannt, doch im Zusammenhang mit „Cyberpunk: Edgerunners“ und der Teilnahme an der Anime Expo 2025 deutet natürlich alles auf eine neue Staffel beziehungsweise Serie hin. Entsprechend aufgeregt zeigen sich auch die Nutzer in den Kommentaren: „OH MEIN GOTT, ES PASSIERT WIRKLICH, AAHHHH, ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin bereit!!!!!!“, heißt es dort beispielsweise.

Edgerunners war laut CD Projekt RED erst der Anfang

Neben der Ankündigung im September 2024, das sich eine weitere Animationsserie im „Cyberpunk“-Universum in der Mache befindet, sprachen Michał Nowakowski und Adam Badowski, die beiden CEOs von CD Projekt RED, erst im vergangenen März über die eigenen Pläne, sich neben den Videospielen auch auf andere Medien auszuweiten. Demnach war das 2022 veröffentlichte „Edgerunners“ erst der Anfang.

„Wir wollen ein globaler Schöpfer von Popkultur und Unterhaltung werden – mit Spielen im Mittelpunkt, umgeben von Produkten und Events, die sich an Fans unserer Produktionen richten“, erklärte Nowakowski. „Das kann alles sein: ein Film, eine Serie, eine Animation, ein Buch usw.“

„Cyberpunk: Edgerunners, die Anime-Serie, die wir gemeinsam mit dem japanischen Studio Trigger entwickelt haben und die vor über zwei Jahren auf Netflix debütierte, ist nur ein Vorgeschmack auf das, was wir für die kommenden Jahre planen.“

Man darf also gespannt sein, was Anfang Juli auf der Anime Expo angekündigt wird. Währenddessen warten „Cyberpunk“-Fans weiterhin auf den Release der Blu-ray von „Cyberpunk: Edgerunners“. Die wurde im vergangenen Dezember angekündigt und soll noch im Laufe dieses Jahres erscheinen – auch bei uns in Deutschland. Ein Termin ist bislang allerdings noch nicht bekannt.

