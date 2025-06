Final Fantasy Tactics: Was lange währt – Remaster zum Strategie-RPG-Klassiker endlich enthüllt

Nach den immer wieder aufkommenden Gerüchten der vergangenen Jahre kündigte Square Enix das Remaster von "Final Fantasy Tactics" am Abend offiziell an. Wir liefern euch den Namen, den Releasetermin und erste Details zu den Inhalten der Neuauflage.

Nachdem sich die Gerüchte um ein Remaster zum ursprünglich im Jahr 1997 veröffentlichten Strategie-Rollenspiel „Final Fantasy Tactics“ in den vergangenen Jahren hartnäckig hielten, kündigte Square Enix die Neuauflage heute endlich offiziell an.

Wie der Publisher bekannt gab, befindet sich das Remaster sowohl für PS5 als auch PS4 in Entwicklung und erscheint am 30. September 2025 unter dem Namen „Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles“. Zu den Besonderheiten der Neuauflage gehört, dass diese zwei Spiele umfasst.

Zum einen könnt ihr das Strategie-RPG im Original aus dem Jahr 1997 spielen – mitsamt dem damaligen Gameplay und der originalen Grafik. Zudem ist eine technisch wie spielerisch optimierte Version von „Final Fantasy Tactics“ enthalten, die uns Square Enix im folgenden Trailer etwas näher vorstellt.

Diese neuen Feature bietet das Remaster

Im Zuge des Remasters aktualisierten die Entwickler „Final Fantasy Tactics“ umfassend, um auch ein modernes Publikum ansprechen zu können. Zu den gebotenen Verbesserungen gehören vollständig vertonte Dialoge, eine optimierte und aktualisierte Benutzeroberfläche, grafische Verbesserungen sowie eine Reihe weiterer Komfortfunktionen wie der Schwierigkeitsgrad „Knappe“ für Anfänger.

„Das Gameplay konzentriert sich auf ein rundenbasiertes Kampfsystem, bei dem du mit deiner vorgefertigten Gruppe ins Feld ziehst, um neuen Bedrohungen entgegenzutreten. Führe deine Gruppe in packende Gefechte, bei denen strategische Positionierung und vorausschauende Planung über Sieg oder Niederlage entscheiden“, erklären die Entwickler.

„Nutze das abwechslungsreiche Terrain der 3D-Schlachtfelder zu deinem Vorteil, manipuliere geschickt die Zugreihenfolge – und der Sieg wird dein sein.“

Die Geschichte von „Final Fantasy Tactics“ führt uns in die Welt von Ivalice. Ein Jahr nach der Niederlage gegen Ordallia im Fünfzigjährigen Krieg erlag der König einer Krankheit und hinterließ einen bloß zweijährigen Jungen, der den Thron besteigen sollte.

Vor diesem Hintergrund treten Ramza, der dritte Sohn des Hauses Beoulve – einer der führenden Militärfamilien von Ivalice – und sein Jugendfreund Delita, ein einfacher Bürger, der unter Adligen aufwuchs, in Erscheinung.

„Während sie versuchen, ihren eigenen Weg durch diese stürmische Zeit zu finden, reißt eine gewaltige Strömung sie unaufhaltsam in den Abgrund“, heißt es zur Geschichte weiter.

Weitere Meldungen zu Final Fantasy Tactics.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren