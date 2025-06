God of War: Spin-off im Metroidvania-Stil mit neuem Protagonisten – Gerücht

Gestern Nachmittag kündigte Sony für den heutigen Abend eine neue Ausgabe der State of Play an und prompt tauchten Gerüchte über eine mögliche Ankündigung zu „God of War“ auf. Demnach könnte im Rahmen des Events womöglich ein Spin-off von Santa Monicas beliebter Action-Adventure-Reihe im 2.5D-Metroidvania-Stil enthüllt werden.

Ob der Titel heute Abend um 23 Uhr unserer Zeit aber tatsächlich vorgestellt wird, bleibt abzuwarten. Doch in Entwicklung scheint sich ein solches Projekt wohl wirklich zu befinden, da nun weitere Spekulationen ans Tageslicht gekommen sind. So könnte Kratos im Ableger womöglich gar nicht die Hauptrolle spielen. Stattdessen soll wohl ein anderer Charakter als Protagonist dienen.

Insider enthüllt neue Details zum God of War-Spin-off

Wie Insider Gaming berichtet, stammen die neuen Gerüchte vom zuverlässigen Insider Shpeshal_Nick. In einem Discord-Chat teilte er bereits vor zwei Wochen mit, dass sich ein „God of War“-Metroidvania in der Entwicklung befindet. Dem Leaker zufolge sei „das Projekt im Grunde ein God of War X Blasphemous“, das unter der Aufsicht von Sony Santa Monica entsteht.

Beteiligt an der Entwicklung könnten außerdem die Mega Cat Studios sein, die auch schon an „Five Nights at Freddy’s: Into The Pit“ arbeiteten. Die Handlung soll, wie bereits im Vorfeld vermutet, in Griechenland angesiedelt sein, bevor Kratos zu einem Gott wurde. Zudem soll Deimos, der Bruder des rachsüchtigen Spartaners, als Protagonist auftauchen. Obendrein versprach der Insider einen „besseren Kunststil als Hades“.

20 Jahre God of War: Der perfekte Zeitpunkt für eine Ankündigung?

Letztendlich handelt es sich nur um Gerüchte, sodass die Berichte bislang noch mit entsprechender Vorsicht genossen werden sollten. Doch schlecht stehen die Chancen, dass am heutigen Abend im Zuge der State of Play eine Ankündigung zu „God of War“ erfolgt, nicht. Die Spekulationen um das vermeintliche Spin-off häufen sich und schließlich feiert die Reihe in diesem Jahr auch ihr 20-jähriges Jubiläum.

Der Stichtag für den Geburtstag war bereits im März, und schon dort hofften die Fans auf eine entsprechende Neuankündigung. Damals und auch nach wie vor wünscht sich die Community die „God of War Collection“, eine Remaster-Sammlung, die neben den drei Hauptteilen auch „Ascension“ sowie die beiden PSP-Titel „Chains of Olympus“ und „Ghost of Sparta“ enthalten soll.

