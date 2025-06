Lost Records Bloom & Rage: Disk-Version für PS5 hat einen Termin – Vorbestellung möglich

Die Disk-Veröffentlichung der PS5-Version von “Lost Records: Bloom & Rage” steht bevor. Das narrativ geprägte Adventure von Don’t Nod Montréal, bislang nur digital erhältlich, erscheint im Sommer auch als Retail-Fassung. Der Publisher Maximum Entertainment hat in der Summer-Game-Fest-Woche den Veröffentlichungstermin und Details zur Ausstattung enthüllt.

Veröffentlichung im August für PS5

Die physische Edition von “Lost Records: Bloom & Rage” erscheint am 7. August 2025 für PlayStation 5 – unter anderem in Europa. Sie enthält beide Teile des Spiels, darunter “Tape 1: Bloom” und “Tape 2: Rage”, auf einer Disk. Damit wird das bisher rein digital erhältliche Einzelspieler-Abenteuer erstmals auch im stationären bzw. Versandhandel verfügbar sein.

Käufer der physischen Ausgabe erhalten zusätzlich exklusives Bonusmaterial:

Drei doppelseitige Artcards mit Motiven zentraler Charaktere und Spielumgebungen

Ein Wendecover mit alternativer Covergestaltung

Amazon nimmt bereits Vorbestellungen entgegen. Hier werden beim Kauf 39,99 Euro fällig.

Mit dabei sind unter anderem drei Karten, auf denen die Hauptfiguren zu sehen sind.

Die digitalen Versionen von “Lost Records: Bloom & Rage” sind weiterhin für PS5, Xbox Series X/S und Windows-PC (via Steam) erhältlich. Inhaber einer PS-Plus-Mitgliedschaft ab der Extra-Stufe können ohne Zusatzkosten zugreifen. “Lost Records: Bloom & Rage” wurde direkt zum Launch in das Abo aufgenommen.

Vier Freundinnen und ein mysteriöses Ereignis

“Lost Records: Bloom & Rage” ist ein story-fokussiertes Adventure in zwei Kapiteln, das von Don’t Nod Montréal entwickelt wurde. Bekannt ist das Team vor allem für die “Life is Strange”-Reihe. Der erste Teil (“Tape 1”) wurde am 18. Februar 2025 veröffentlicht, der zweite Teil (“Tape 2”) folgte am 15. April 2025.

Im Mittelpunkt der Handlung steht Swann Holloway, eine 16-jährige Schülerin, die im Sommer 1995 in der fiktiven Kleinstadt Velvet Cove (Michigan) gemeinsam mit drei Mitschülerinnen – Nora, Autumn und Kat – die Punkband “Bloom & Rage” gründet. Die Freundinnen entdecken im nahegelegenen Wald eine rätselhafte Erscheinung. 27 Jahre später treffen sich die Frauen wieder, um sich mit den traumatischen Ereignissen von damals auseinanderzusetzen.

Im Mittelpunkt von “Lost Records: Bloom & Rage” stehen narrative Entscheidungen, die den Handlungsverlauf beeinflussen. Ein besonderes Spielelement ist Swanns Camcorder: Mit ihm können Szenen aufgezeichnet und Erinnerungen filmisch rekonstruiert werden. Thematisch behandelt das Spiel Freundschaft, Identität, das Erwachsenwerden und den Umgang mit unverarbeiteten Erlebnissen.

