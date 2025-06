MindsEye: Führungskräfte verlassen Entwicklerstudio kurz vor Release

Kommende Woche, genauer gesagt am 10. Juni 2025, wird „MindsEye“ für die PS5, Xbox Series X/S und den PC erscheinen. Dabei handelt es sich um den Debüttitel des Entwicklerstudios Build A Rocket Boy, das 2018 vom langjährigen „GTA“-Entwickler Leslie Benzies gegründet wurde, nachdem er sich mit Rockstar Games zerstritten hatte.

Doch der bevorstehende Release des Actionspiels wird von negativen Nachrichten überschattet: Spieler, die „MindsEye“ bereits getestet hatten, behaupteten, der Titel sei noch nicht bereit für die Veröffentlichung. Daraufhin erklärte Co-CEO Mark Gerhard, dass es sich dabei um eine gezielte Negativkampagne handeln würde. Jetzt gibt es weitere Schlagzeilen.

CLO und CFO verkünden ihren Abgang von Build A Rocket Boy

Zwei Führungskräfte von Build A Rocket Boy haben das Entwicklerstudio nämlich nur eine Woche vor dem Release von „MindsEye“ verlassen. Dabei handelt es sich um Chief Legal Officer Riley Graebner und um Chief Financial Officer Paul Bland. Das geht aus den jeweiligen LinkedIn-Profilen hervor, wie die Kollegen von Eurogamer entdeckt haben.

Graebner war dreieinhalb Jahre für Build A Rocket Boy tätig. In einem Beitrag via LinkedIn erklärte er, dass er „stolz auf das“ ist, was er und das Team erreicht haben: „In dieser Zeit haben wir die Größe des Unternehmens auf über 450 Mitarbeiter mehr als verdoppelt. Wir haben weltweit mehrere Produkte auf den Markt gebracht. Wir haben das Rechtsteam und die Infrastruktur für die Rechtsabteilung von Grund auf aufgebaut und an der Systematisierung und Automatisierung gearbeitet.“

Weshalb Graebner sich dazu entschlossen hat, die „MindsEye“-Entwickler zu verlassen, verriet er nicht. Er „arbeite derzeit noch eine Weile im Stealth-Modus“ und sei „mehr als gespannt, was als Nächstes kommt“. Auch Finanzvorstand Bland arbeitete zwei Jahre in den Reihen des Studios. Er selbst schrieb jedoch keinen Abschiedsbeitrag.

Die Community beäugt den Abgang zweier Führungskräfte kurz vor dem Release eines Spiels jedoch überaus skeptisch: Im „MindsEye“-Discord wird bereits spekuliert, ob es intern zu „problematischen Angelegenheiten“ gekommen ist. Viele finden es „wirklich verdächtig“ und weisen darauf hin, dass Leute „normalerweise nicht aufgeben, kurz bevor sie glauben, einen Hit zu veröffentlichten“.

Entwickler verfolgen mit MindsEye langfristige Pläne

Bleibt abzuwarten, wie sich die Geschichte rund um „MindsEye“ weiterentwickeln wird. Zunächst einmal steht in der kommenden Woche der Launch an. Dass Build A Rocket Boy jedoch langfristige Pläne verfolgt, hatte CEO Leslie Benzies bereits in einem Interview deutlich gemacht. Demnach verfolge man einen Zehn-Jahres-Plan für ein kontinuierliches Storytelling und einen stetigen Fluss an neuen Inhalten.

Im Laufe der Zeit soll „MindsEye“ so zu einem vollwertigen Open-World-Spiel werden. Auch ein Multiplayer-Modus wurde bereits in Aussicht gestellt. Zum Start wird das Spiel vorerst ein lineares Story-Erlebnis bieten, während die Spielzeit bei rund 20 Stunden liegen soll. Weitere Informationen sind am kommenden Wochenende im Rahmen des großen IOI Showcase zu erwarten, das am 7. Juni um 3 Uhr unserer Zeit stattfindet.

