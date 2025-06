Phasmophobia: Nächste Videospiel-Verfilmung angekündigt – Blumhouse bringt Horror-Hit auf die Leinwand

Im September 2020 startete „Phasmophobia“ von Entwickler Kinetic Game auf dem PC in den Early Access: Vier Spieler versuchen sich als paranormale Ermittler und gehen an heimgesuchten Orten auf Geisterjagd. Und bereits in Monat später war das Spiel der meistverkaufte Titel auf Steam – bereits im November vermeldeten die Entwickler über zwei Millionen verkaufte Exemplare.

Der Erfolg von „Phasmophobia“ dürfte vor allem auf die Twitch-Streamer und YouTuber zurückzuführen sein, die dem Spiel durch ihren viralen Content einen massiven Popularitätsschub verpassten. Seit Oktober 2024 ist der Horror-Hit auch für die PS5 (inklusive PS VR2-Unterstützung) und Xbox Series X/S erhältlich, wobei die Verkaufszahlen auf über 23 Millionen Einheiten angestiegen sind. Und nun schafft „Phasmophobia“ den Sprung auf die große Leinwand.

Horror-Experten adaptieren Phasmophobia für das Kino

Wie das unabhängige Entwicklerstudio Kinetic Games jetzt nämlich offiziell bekannt gegeben hat, befindet sich eine Verfilmung von „Phasmophobia“ in Arbeit. Und für die Produktion der Adaption zeichnet sich niemand geringeres als die Horror-Experten von Blumhouse verantwortlich.

Das Unternehmen ist bekannt dafür, Horrorfilme mit relativ geringem Budget zu produzieren, die dann oft enorme Gewinne einbringen. Zu den bekannten Hits zählen unter anderem „Paranormal Activity“, „Insidious“, „M3GAN“ oder die Videospiel-Verfilmung von „Five Nights at Freddy’s“.

Ebenfalls an der Produktion von „Phasmophobia“ beteiligt ist zudem auch Atomic Monster von James Wan, der für Horrorfilme wie „Annabelle“, „The Nun“ oder „The Conjuring“ bekannt ist. „Wir freuen uns, offiziell bekannt geben zu können, dass eine Phasmophobia-Verfilmung in Entwicklung ist – das ist ein großer Moment für das gesamte Kinetic-Team und der Beginn von etwas wirklich Aufregendem“, erklärte Game Director Daniel Knight.

„Wir hätten uns bei der Veröffentlichung vor fünf Jahren nie vorstellen können, welche unglaublichen Höhen dieses Spiel erreichen würde, und wir sind unserer großartigen Community so dankbar für den nachhaltigen Einfluss, den Phasmophobia im Gaming-Bereich und darüber hinaus hatte. Die Zusammenarbeit mit Blumhouse und Atomic Monster markiert ein unglaubliches neues Kapitel für das Spiel und wir können es kaum erwarten, im Verlauf des Projekts mehr zu verraten.“

Und auch für das Videospiel verfolgt Kinetic Games nach wie vor Pläne: Bereits im Februar dieses Jahres wurde eine umfangreiche Roadmap für „Phasmophobia“ präsentiert, die einen Ausblick auf die kommenden Inhalte gewährt. Den Anfang wird das „Chronicle“-Update machen, dessen Veröffentlichung für den 24. Juni geplant ist.

Dafür stellen die Entwickler unter anderem „eine umfassende Überarbeitung der Level-, Belohnungs- und Fortschrittssysteme“ in Aussicht. Nach der Aktualisierung wird es außerdem weitere grafische und auch spielmechanische Anpassungen für die zwei bekannten Karten „Bleasdale Farmhouse“ und „Grafton Farmhouse“ geben. Und auch 2026 ist noch nicht Schluss: Die Planungen sind bereits im Gange und umfassen eine Überarbeitung der Hauskarte und die Einführung von „Horror 2.0“.

Wer „Phasmophobia“ bislang noch nicht gespielt hat, kann das Indie-Horrorspiel derzeit etwas günstiger im PS Store für die PS5 erwerben. Dank eines Rabatts in Höhe von 25 Prozent werden noch bis zum 12. Juni nur 14,24 Euro statt der sonst üblichen 18,99 Euro fällig. Wie eingangs bereits erwähnt kann die Geisterjagd wahlweise mit aber auch ohne PS VR2 erlebt werden.

