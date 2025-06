Pragmata: Es lebt noch! Trailer liefert Gameplay, zeigt die Protagonisten & grenzt Release ein

Die heutige "State of Play" nutzte Capcom, um uns ein Lebenszeichen zu "Pragmata" zu liefern. Der neue Trailer präsentiert nicht nur frisches Gameplay. Gleichzeitig grenzte Capcom den Release des Third-Person-Shooters ein.

Nachdem es um das bereits im Juni 2020 angekündigte „Pragmata“ in der Vergangenheit recht still wurde, wies der bekannte Insider „Dusk Golem“ kürzlich darauf hin, dass Capcom weiterhin an dem Langzeitprojekt arbeitet – und sollte Recht behalten.

Die heutige „State of Play“ nutzte der japanische Publisher, um uns endlich ein neues Lebenszeichen zu „Pragmata“ zu liefern. So veröffentlichte Capcom einen neuen Trailer, in dem uns die Entwickler Gameplay-Szenen aus dem vielversprechenden Projekt präsentieren. Wie die Spielszenen zeigen, handelt es sich bei „Pragmata“ um einen Third-Person-Shooter, den die Entwickler durch zusätzliche Gameplay-Elemente anreicherten.

Darüber hinaus ermöglicht uns der neue Trailer einen Blick auf die beiden Protagonisten und vermittelt einen kurzen Eindruck von den offenbar mächtigen Fähigkeiten der unfreiwilligen Heldin Diana.

Wann erscheint Pragmata?

Bei den neuen Spielszenen und dem Blick auf die beiden Protagonisten beließ es Capcom heute nicht. Darüber hinaus nutzte der Publisher den Trailer, um den Release von „Pragmata“ zumindest grob einzugrenzen. Wie der Konzern mit einem Augenzwinkern bestätigte, dürfen wir 2026 mit dem Release des Titels rechnen.

Für die Fans bleibt zu hoffen, dass es dabei auch bleibt. Schließlich verschob Capcom „Pragmata“ in den vergangenen Jahren gleich mehrfach und stellte die Geduld der Spieler damit auf eine ernsthafte Probe.

„Unsere beiden Protagonisten, Hugh und Diana, treffen zufällig aufeinander und müssen zusammenarbeiten, um die KI der Mondstation zu besiegen und zur Erde zurückzukehren“, erklären die Entwickler. „Beide verfügen über eigene Fähigkeiten, und du musst sie gleichzeitig steuern, um die vielen Hindernisse zu überwinden, die auf euch warten.“

„Dieser Zwei-in-eins-Ansatz, bei dem Hacking der Schlüssel zum Erfolg ist, ist unser ganz eigener Kampf-Ansatz, den es nur hier – in Pragmata – gibt. Bleib dran, denn bald werden wir noch tiefer in das Kampfsystem eintauchen“, heißt es zur spielerischen Umsetzung weiter.

„Und was unseren weltraumerprobten Freund Hugh und seine neue Androiden-Gefährtin Diana betrifft: Wir können es kaum erwarten, mehr über sie und ihr Abenteuer zu erzählen.“

