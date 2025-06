PS Plus Extra und Premium: Nächster Bonus-Titel der Days of Play für PS5 & PS4 verfügbar

PS Plus Extra und Premium:

Im Rahmen der Days of Play ist heute der nächste Bonus-Titel für Abonnenten von PS Plus Extra und Premium veröffentlicht worden und steht ab sofort für die PS5 und PS4 zum Download bereit.

Die Days of Play 2025 sind seit dem 28. Mai in vollem Gange und noch bis zum 11. Juni bietet Sony unter anderem jede Menge Rabatte auf PS5-Konsolen und Zubehör sowie Preisnachlässe für PlayStation Plus.

Obendrauf gibt es für alle Abonnenten der Stufe Extra und Premium gleich vier Bonus-Titel, die dem Spielekatalog hinzugefügt werden und kostenlos heruntergeladen werden können. Nachdem zwei Spiele bereits veröffentlicht wurden, ist ab sofort der dritte Bonus-Titel erhältlich, der sowohl auf der PS5 als auch auf der PS4 gespielt werden kann.

Dabei handelt es sich um die „Destiny 2: Legacy Collection“, die ein umfassendes Paket für alle Spieler bietet, die in das Sci-Fi-Universum von Entwickler Bungie eintauchen möchten. So enthält die „Legacy Collection“ drei große Erweiterungen, zusätzliche Inhaltspakete, Dungeons sowie Raids und ermöglicht den Zugang zu über 50 exotischen Prämien in Form von Waffen und Rüstungen.

Inhalte der Destiny 2: Legacy Collection im Überblick:

• Lightfall – Standard Edition

• Die Hexenkönigin – Standard Edition

• „Jenseits des Lichts“-Paket

• „Festung der Schatten“-Paket

• Forsaken-Paket

• „30 Jahre Bungie“-Paket

• „Grube der Ketzerei“-Dungeon

• „Der Zerbrochene Thron“-Dungeon

• „Sog der Habsucht“-Dungeon

Zum PS-Store-Eintrag: Destiny 2: Legacy Edition für PS5 und PS4

Weitere Bonus-Titel im Rahmen der Days of Play 2025

Neben der „Destiny 2: Legacy Collection“ wurden in der vergangenen Woche mit „Another Crab’s Treasure“ und „Skull and Bones“ bereits zwei weitere Bonus-Titel dem Spielekatalog hinzugefügt, der allen Abonnenten von PS Plus Extra und Premium zur Verfügung steht. Das letzte Spiel folgt in der kommenden Woche. Premium-Nutzer können sich darüber hinaus auch noch auf zwei Klassiker freuen.

Alle Bonus-Titel der Days of Play 2025:

Another Crab’s Treasure – seit 29. Mai (Extra, Premium)

– seit 29. Mai (Extra, Premium) Skull and Bones – seit 2. Juni (Extra, Premium)

– seit 2. Juni (Extra, Premium) Destiny 2: Legacy Collection – seit 4. Juni (Extra, Premium)

– seit 4. Juni (Extra, Premium) Grand Theft Auto 3: The Definitive Edition – ab 10. Juni (Extra, Premium)

Myst – ab 5. Juni (Premium)

– ab 5. Juni (Premium) Riven – ab 5. Juni (Premium)

Essential-Spiele für Juni bereits freigeschaltet

Für alle Essential-Abonnenten stehen außerdem wie gewohnt ebenfalls drei Titel zum kostenlosen Download bereit, die sich – anders als die Spiele aus dem Extra- und Premium-Katalog – so lange nutzen lassen, wie die Mitgliedschaft aktiv ist.

Die drei Neuzugänge für Juni wurden bereits gestern hinzugefügt und bieten etwas für Sport-, Horror- und Action-Fans: So sind mittlerweile das Basketballspiel „NBA 2K25“, die Neuauflage des Grusel-Klassikers „Alone in the Dark“ und mit „Bomb Rush Cyberpunk“ der geistige Nachfolger des Dreamcast-Klassikers „Jet Set Radio“ erhältlich.

Weitere Spiele für die Stufen Extra und Premium werden zudem im Laufe dieses Monats bekannt gegeben, genauer gesagt am 11. Juni 2025. Ein Titel wurde allerdings schon bestätigt: Remedys Multiplayer-Spiel „FBC: Firebreak“ wird als Day-One-Release kostenlos im Spielekatalog erscheinen.

