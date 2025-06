Silent Hill 2 Remake: Ankündigung in Kürze? Insider spricht über heiß erwarteten DLC

Im vergangenen Oktober veröffentlichten Konami und das Studio Bloober Team das Remake des legendären Survival-Horror-Klassikers „Silent Hill 2“ für die PS5 und den PC.

Obwohl die technisch wie spielerisch überarbeitete Neuauflage sowohl bei Kritikern als auch bei Spielern sehr gut ankam, blieb eine Frage bislang unbeantwortet: Warum war „Born From a Wish“ im Remake nicht enthalten? Nachdem die Community in der Vergangenheit darüber spekulierte, dass die Bonus-Episode möglicherweise in Form eines DLCs erscheinen könnte, könnte es nun bald konkrete Infos geben.

Wie der auf Horrorspiele spezialisierte Insider „Dusk Golem“ berichtet, soll Konami den „Born From a Wish“-DLC in Kürze ankündigen. Diese Information habe er eigenen Angaben zufolge von einer „zu 100 Prozent zuverlässigen Quelle“ erhalten.

Was hat es mit „Born From a Wish“ auf sich?

Bei „Born From a Wish“ handelt es sich um eine Zusatzepisode, die Konami nach dem Release des originalen „Silent Hill 2“ entwickelte. Sie war Bestandteil verschiedener Neuveröffentlichungen, wie etwa dem Director’s Cut von „Silent Hill 2“ oder der „Silent Hill HD Collection“.

Die Episode bietet je nach Spielweise eine Spielzeit von etwa ein bis zwei Stunden. Ihre Handlung ist zeitlich vor den Ereignissen des Hauptspiels angesiedelt.

In der Rolle von Maria finden sich die Spieler in „Born From a Wish“ in dem verlassenen Anwesen Baldwin Mansion wieder. Maria ist verwirrt, geplagt von existenziellen Zweifeln und dem Wunsch, nicht allein zu sein. Während sie das Haus nach Hinweisen auf dessen frühere Bewohner durchsucht, stellen sich ihr tiefgreifende Fragen über den Sinn ihrer Existenz.

„Born From a Wish“ bietet Spielern einen alternativen Blickwinkel auf die Welt von „Silent Hill 2“ und beantwortet offene Fragen aus dem Hauptspiel.

Wann wird der DLC angekündigt?

Einen konkreten Termin für die Ankündigung des „Born From a Wish“-DLCs nannte Dusk Golem zwar nicht. Da der Insider jedoch davon sprach, dass die Enthüllung „in Kürze“ erfolgen soll, bieten sich gleich zwei bevorstehende Events für eine mögliche Ankündigung an. Zum einen findet heute Abend die nächste Ausgabe von „State of Play“ statt.

Die Show beginnt um 23:00 Uhr Mitteleuropäischer Zeit und soll laut Sony Interactive Entertainment mehr als 40 Minuten lang laufen – mit verschiedenen Ankündigungen und Präsentationen.

Am Freitag, ebenfalls um 23:00 Uhr, startet zudem das Eröffnungsevent des Summer Game Fest 2025, bei dem Moderator Geoff Keighley bereits im Vorfeld „zahlreiche spannende Ankündigungen“ versprochen hat.

Sollten sich die Angaben von „Dusk Golem“ bewahrheiten, könnten wir also schon in Kürze mehr erfahren.

